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Crnogorski glumac Lazar Dragojević oštro je reagovao povodom, kako tvrdi, uvredljivih i neosnovanih optužbi koje je na njegov račun navodno iznela direktorka Gradskog pozorišta Podgorica Sandra Vujović. Do sukoba je došlo nakon što mladi umetnik nije izabran na konkursu za radno mesto u toj ustanovi. S druge strane, Vujović je izjavila da ne želi da komentariše njegove navode niti da iznosi detalje o njemu i njegovom učešću u konkursnom postupku.

Lazar Dragojević Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dragojević je danas u javnom obraćanju na svom Fejsbuk profilu naveo da se nedavno prijavio na konkurs Gradskog pozorišta, ali da nije izabran, što je, kako ističe, legitimna odluka poslodavca.

Povod za njegovo oglašavanje bile su informacije koje su mu, kako tvrdi, prenete, a prema kojima je Vujović navodno govorila da nije primljen zato što je narkoman i alkoholičar.

Prema tim informacijama, direktorka ga je navodno nazvala „trulom jabukom“ zdravog kolektiva, uz obrazloženje da bi svojim ponašanjem mogao da ugrozi i naruši atmosferu u toj ustanovi.

„Niko nema pravo da iznosi neistine o meni“



Glumac je poručio da takve tvrdnje smatra ozbiljnim optužbama i klevetom koja direktno narušava njegov lični i profesionalni ugled.

„Želim da budem potpuno jasan, takve tvrdnje predstavljaju ozbiljne optužbe i klevetu na moj račun. Niko, pa ni direktorka jedne ustanove, nema pravo da iznosi neistine o meni, da me etiketira i da na taj način narušava moj lični i profesionalni ugled“, naveo je Dragojević.

Istakao je da nema problem sa činjenicom da nije dobio posao i da prihvata pravo poslodavca da samostalno donese odluku o izboru kandidata.

„Mogu da prihvatim i tuđu odluku, čak i kada mi se ne dopada. Ali ne mogu da prihvatim da se moje ime provlači kroz priče, da se moja ličnost diskredituje i da se o meni iznose ovako teške i neosnovane tvrdnje“, napisao je glumac.



Dragojević je naglasio da ne traži ničiju milost niti poseban tretman, već samo poštovanje i pravo da njegov ugled ne bude narušavan neosnovanim optužbama.

„Tražim samo ono što svakom čoveku pripada – poštovanje, dostojanstvo i pravo da njegovo ime ne bude predmet nečijih neosnovanih optužbi. Posao mogu da ne dobijem. To je život. Ali svoje ime, obraz i dostojanstvo neću prepustiti nikome da ih gazi. Pa ni onima koji misle da im funkcija daje pravo na to“, poručio je glumac.

Foto: Nemanja Nikolić

Direktorka pozorišta odbila da komentariše optužbe

Sa druge strane, direktorka Gradskog pozorišta Podgorica Sandra Vujović izjavila je za portal Adria da poštuje pravo Dragojevića da javno iznese svoj stav, ali da smatra kako konkursni postupak ne bi trebalo da bude povod za javnu polemiku o bilo kom kandidatu.

„Uvažavam pravo gospodina Dragojevića da javno iznese svoj stav. Jednako tako, smatram da učešće u konkursnom postupku ne bi smelo da bude povod da se o bilo kojem kandidatu vodi javna polemika“, navela je Vujović.

Ona nije želela da komentariše konkretne navode iz njegove objave, niti da iznosi pojedinosti o glumcu i njegovom učešću na konkursu.

„Time bih samo podstakla dalju javnu raspravu o njegovoj ličnosti i privatnosti, što ne smatram primerenim. Odluke se mogu preispitivati. Dostojanstvo ljudi ne treba da bude predmet javnog nadmetanja“, poručila je direktorka Gradskog pozorišta Podgorica.

(Kurir.rs/Adria.TV)