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Ovogodišnja, 22. Slobodna zona, biće održana od 7. do 11. decembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Pred publikom će se naći 36 filmova iz 25 zemalja koji će je odvesti na košarkaške terene SSSR-a, u pregovaračke sale NATO-a, na pučinu u potragu za novim svetovima, u intimni svet Bejruta i birtije Veneta.

Festival će biti otvoren 7. decembra projekcijom filma „Ulja” Vistursa Kairiša u Domu omladine Beograda i novosadskoj Areni sinepleks u 20 sati, kao i u Niškom kulturnom centru u 19 časova.

Foto: Slobodna Zona Promo

Premijerno prikazan na Kanskom festivalu, u okviru selekcije Izvestan pogled, ovaj vizuelno spektakularan crno-beli film donosi filmsku priču o Uljani Simjonovoj, najvišoj košarkašici na svetu.

Rođena u Sovjetskom Savezu, na teritoriji današnje Letonije, u porodici ruskih staroveraca, Ulja je u rodnom selu privlačila pažnju svojom neobičnom visinom. Kada njena fotografija stigne do košarkaških trenera, odlazak u gradsku sredinu doneće joj još veće životne izazove.

Ulju tumači Karlis Arnolds Avods, glumac i Uljin komšija koji je i napisao scenario za film, jer ga „nijedna priča na svetu nije toliko dirnula kao njena”.

Ulja Foto: Slobodna Zona Promo

U dokumentarcu „Suočavanje sa ratom” Tomija Guliksena pratimo Jensa Stoltenberga praktično u stopu tokom poslednje godine na mestu generalnog sekretara NATO. Iako je planirao da se povuče sa tog mesta ranije, na poziv Džoa Bajdena zadržao se još godinu dana, jer je svetu u nevolji iskusan političar bio potrebniji no ikad.

Gael Garsija Bernal dočaraće nam svet velikog moreplovca u epskoj avanturi „Magelan” proslavljenog filipinskog reditelja Lava Dijaza, filipinskom kandidatu za Oskara 2026.

Turoban i divan svet Foto: Slobodna Zona Promo

„Želeo sam da preispitam uvreženu predstavu o Magelanu i da se, na neki način, suprotstavim mitu koji ga okružuje”, izjavio je Dijaz, dodavši da je snimio film o tome „kako moć opija”.

Film koji je oduševio publiku na Filmskom festivalu u Veneciji i u više od 60 drugih gradova širom planete, „Turoban i divan svet” Sirila Arisa vodi gledaoce na tridesetogodišnje putovanje puno strasti, gubitaka i nade koje je obeležilo vezu Nina i Jasmine. Rastrzani između ljubavi i borbe za goli život u turbulentnoj svakodnevici Libana, oni se večito suočavaju sa dilemom da li da odu ili ostanu. Ovo ostvarenje je odabrano za libanskog kandidata za Oskara 2026.

Turoban i divan svet Foto: Slobodna Zona Promo

Dvojica prijatelja u srednjim godinama, koji se zaklinju da im je svako piće poslednje, upoznaju stidljivog studenta arhitekture i uzimaju ga pod svoje, vodeći ga na neobuzdanu pijanku kroz italijansku provinciju. Ovo je zaplet italijanskog filma „Samo još jedna tura pre spavanja” Frančeska Sosaija koji je inspiraciju za film pronašao u jednoj sličnoj, mamurnoj zimskoj noći pre desetak godina.

Na dodeli nagrada Donatelov David, filmskog priznanja poznatog i kao italijanski Oskar, film je trijumfovao osvojivši nagrade za najbolji film, režiju, originalni scenario, glavnu mušku ulogu, montažu, originalnu pesmu, produkciju i glumačku podelu.

Turoban i divan svet Foto: Slobodna Zona Promo

U Beogradu filmovi će biti prikazivani u sledećim bioskopima: Dom omladine, Dvorana Kulturnog centra, Tuckwood Cineplex, Art bioskop Kolarac, Cineplexx Ušće Shopping Center i Ustanovi kulture „Parobrod”.

Publika će moći da prati festival i u Areni Cineplex i Kulturnom centru Novog Sada, Cineplexx-u Kragujevac i u Niškom kulturnom centru.

Festival Slobodna zona ove godine podržala je Rekonstrukcija Ženski fond.

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