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Bili su slavni, držali rasprodate koncerte i imali hit filmove i serije, ali nešto ih je vuklo drugačijem životu. Imali su popularnost, ali to nije bilo dovoljno. Želeli su mir, koji su na kraju i pronašli - u manastiru, daleko od vreve, gužve i stresova svakodnevnog života.

Rastko Lupulović

Rastko Lupulović Foto: Printskrin

Svako ko je gledao čuvenu seriju "Otvorena vrata" iz 1994. godine, dobro se sećaju lika Milančeta. Osim uloge u pomenutoj seriji, Rastko Lupulović glumio je u filmovima "Biće bolje" i "Paket aranžman". On je danas episkop Ilarion.

Episkop Ilarion je imenovan za patrijarhovog vikarnog episkopa novobrdskog od strane Svetog arhijerejskog sabora SPC. Iako ga šira publika pamti po ulozi Milančeta u seriji „Otvorena vrata“, danas vodi miran život posvećen crkvi i monaštvu.

Glumac Rastko Lupulović sada je otac Ilarion Foto: Printskrin / You Tube

- Najbitnija stvar kod mene je moje obraćenje u hrišćanstvo. Sticajem okolnosti sam počeo da odlazim u crkvu. To mi je pomoglo da se spustim na zemlju iz nekih mistifikatorskih oblaka. Uopšte, hrišćanin-pravoslavac je moje najbliže određenje. Osećam sezasićenim od roka i svega toga.

Rok je negde u skladu sa opštim načinom života, opštom površnošću. Kad odem na Akademiju, izđuskam se i vratim se kući prazan i tup. Na liturgiju odem sa istim raspoloženjem, sa potrebom da doživim katarzu, ali kući dođem sređen i miran... U susretu sa verom i tradicijom, dolaziš do harmoničnog razrešenja svojih nemira, a u rok životu dolazi do prikrivanja tih nemira ili potpunog otupljivanja svih emocija. Zato ljudi u roku izgube tu neku kreativnu crtu, istroše se, istroše se, istroše se... - rekao je Rastko u jednom intervju koji je dao nekoliko meseci nakon što se zamonašio.

Pogledajte u galeriji fotografije episkopa Ilariona:

1/10 Vidi galeriju Episkop Ilarion je nekada bio popularni glumac Rastko Lupulović. Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Filmska i pozorišna karijera episkopa Ilariona

Rastko Lupulović je rođen u Beogradu, završio je Fakultet dramskih umetnosti i bio jedan od vodećih glumaca svoje generacije. Pamti se po filmovima „Biće bolje“ i „Paket aranžman“, kao i po brojnim ulogama u pozorištu. Za svoj rad u pozorištu dobio je nagradu „Zoran Radmilović“ na Sterijinom pozorju 1996. godine.

Njegov put do monaštva počeo je 2013. godine, kada je postavljen za igumana manastira Draganac.

„Nikada nisam požalio što sam postao monah. Naprotiv, zahvalan sam Bogu što me je vodio ka ovom putu. Ljubav i sloboda su ono što me je motivisalo“, istakao je u emisiji Eksploziv.

Aleksandar Knežević

Aleksandar Knežević danas je monah Romilo Foto: Youtube Printscreen

Aleksandar Knežević, jedan od autora kultnog dokumentarca "Vidimo se u čitulji", koji je snimljen 1994. godine, takođe je svoj mir pronašao u manastiru.

Scenario pomenutog filma baziran je na knjizi „Kriminal koji je izmenio Srbiju“, čiji su autori Aleksandar Knežević i Vojislav Tufegdžić.

Knežević je bio novinar "Politike". Mesec dana je putovao po manastirima. Želeo je da bude daleko od onoga što ga je podsećalo na svet. Otišao je u Studenicu, gde je započeo svoj duhovnički život, potom je tihovao u Studenici, a zamonašio se na Hilandaru.

Foto: Printscreen/Youtube

Kao monah Romilo Knežević, šest godina je spremao doktorat u Londonu, na Univerzitetu u Oksfordu. U emisiji „Agape“, Aleksandra Gajšeka, pričao je o svom neobičnom životnom putu. Sa očeve strane, u porodici je bilo šest-sedam generacija sveštenika, ali su ga vaspitavali potpuno liberalno, a roditelji su mu studirali DIF. Diplomirao je svetsku književnost, a onda je godinu dana proveo u Londonu, i to je kako kaže, možda bila jedna od najtežih godina njegovog života.

Arsenije Jovanović

Monah Arsenije Jovanović imao je veoma zanimljiv život. Kako se može pronaći u njegovoj biografiji, život bogataša sa Senjaka zamenio je svetovnim životom. Po struci je diplomirani stomatolog i voleo je umetnost.

Pogledajte u galeriji fotografije monaha Arsenija:

1/5 Vidi galeriju Monah Arsenije Foto: Screenshot, YouTube/official_MonahArsenije_ribnica, Tik Tok Printscreen

Njegovi prijatelji bili su članovi kultnog rok benda EKV, te se često družio sa Milanom Mladenovićem, Ivicom Vidovićem, Bojanom Pečarom, kao i sa slikarom Dušanom Gerzićem Gerom, koji mu je bio najbolji drug još iz detinjstva. U tim godinama droga, kao što je heroin, bila je nešto novo na prostoru tadašnje Jugoslavije, te je veliki broj ljudi iz društvenog miljea, koji su činili muzičari, književnici, slikari, počeo da završava tragično usled predoziranja ili bolesti koje su ih zahvatili.

Arsenije, koji je bio i klavijaturista u jednom bendu, a svirao je i sa bendom EKV, odlučuje da napusti Beograd. Najteže mu je pala smrt prijatelja Gere. Sedam godina proveo je obilazeći manastire širom sveta, te je pet godina proveo sam na planini bez ikakvog kontakta sa ljudima.

Monah Arsenije blagosilja vernike Foto: Arhiva SPC

O svom životu pre nego što se zamonašio napisao je 2006. godine knjigu „Bog i rokenrol“. Zamonašio se u manastiru Ostrog, gde i danas služi Bogu.

Edita Majić

Hrvatska glumica Edita Majić se 2004. godine zamonašila. Ova vest je šokirala javnost, a više od decenije je sestra u manastiru Svetog Josipa u španskom gradu Avili. Otišla je u svet bosonogih karmelićanki i svoj život posvetila Bogu.

Pogledajte u galeriji fotografije Edite Majić pre monaškog života:

1/6 Vidi galeriju Glumica Edita Majić glumu okačila o klin i život posvetila Bogu Foto: Printscreen/Youtube

Jedna je od sestara koja ne izlazi iz manastira, nema grejanje u sobi, toplu vodu, spava u ćelijama na ležajima od slame, a veći deo godine provodi u postu i molitvi. Njena majka Jadranka je u septembru 2017. godine progovorila o sudbini svoje ćerke i otkrila detalj - da je odlučila da ode u pustinju i da živi kao pustinjakinja.

„Već dugi niz godina ona je osećala da je Bog zove na drugačiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Živi izvan manastira na pustom i osamljenom mestu, nenaseljenom i u samoći“, ispričala je Jadranka.

Mani Gotovac, spisateljica s kojom je Edita sarađivala jednom prilikom izjavila da glumica zapravo nije mogla da preboli nesrećnu ljubav i da je zbog toga čak počela da uzima heorin, da bi na kraju pobegla od svega.

Glumica Edita Majić glumu okačila o klin i život posvetila Bogu Foto: Printscreen/Youtube

Ove navode su porodica i najbliži prijatelji glumice demantovali, a kada je to čula Edita je iz Avile poslala pismo u kojem je poručila da sve to nije istina, te da ona i Mani nikada nisu bile prijateljice, pa iz tog razloga spisateljica ne može biti verodostojan izvor podataka.

Video: istetovirana monahinja