Dodajte Kurir u vaš Google izbor

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući

Slušaj vest

Predstava "Kostja: balada o svinjama i galebovima", u režiji Andreja Nosova, premijerno će biti izvedena 22. novembra u Hartefakt kući u Beogradu. U središtu komada, nastalog u koprodukciji sa švedskom kompanijom Konträr, jeste Kostja iz Čehovljevog "Galeba", umetnik koji pokušava da dopre do publike i izbori se sa strahom da će biti zaboravljen. Glavnu ulogu tumači švedski glumac Nils Veterholm.

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Komad ne prati Čehovljev zaplet doslovno. U Kostjin svet ulaze srpska svinja, mrtvi pisac i pozorište koje nestaje pre nego što je nastalo, a priča o umetničkoj ambiciji dobija i duhovit i bolan ton.

- Sirova i nepredvidiva, ova predstava je iskreni razigrani vapaj u svetu koji vapaj smatra slabošću. Susret između glumca i publike je duhovit, potresan i dirljiv - kaže dramaturškinja Sofija Dimitrijević.

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Delo "Kostja" je nastalo iz zajedničkog rada Nosova i Veterholma i nastavlja saradnju Hartefakta sa švedskom kompanijom Konträr/PotatoPotato. Njihov prethodni zajednički projekat bila je predstava "Umetnost i novac", u kojoj igraju Vanja Ejdus i Milica Stefanović.

Veterholm je član ansambla stokholmskog Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten, dobitnik priznanja "Zvezda u usponu" na Stokholmskom filmskom festivalu 2025, a publici je poznat i iz serije "Mladi kraljevići". Švedska premijera predstave održana je 17. oktobra u Stokholmu. Izvodi se na engleskom, uz delove na švedskom i srpskom i titlove na srpskom.

"Kostja: balada o svinjama i galebovima“ u Hartefakt Kući Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Scenografiju i kostim potpisuje Nada Vukorep, muziku Vladimir Pejković, a dizajn svetla Nemanja Calić. Prva repriza je 23. novembra.

Video: Predstava po motoivima pesma Šabana Šaulića