Slušaj vest

Gledaoci RTS ovog vikenda oprostiće se od lika Jelene, koju u prvim epizodama serije "Pupin" tumači mlada glumica Teodora Dragićević. Iako se pojavljuje u periodu Pupinove mladosti, njena junakinja donosi potpuno drugačiju energiju u priču, vedrinu, humor i ljubavnu igru u kojoj pravila nisu sasvim uobičajena. Upravo zbog toga glumica priznaje da joj je poziv reditelja i scenariste ovog ostvarenja Danila Bećkovića bio poseban izazov, ali i veliko zadovoljstvo.

Teodora Dragićević Foto: Antonio Ahel/ATAImages



- Prvi put sam dobila priliku da igram komediju u seriji. Moja Jelena nije klasična heroina u koju se on tek tako zaljubi. Postoji prepreka. To je klinka kojoj se on mnogo sviđa, a zbunjen je i ne snalazi se najbolje, pa Jelena preuzima inicijativu - otkrila je Teodora na promociji serije "Pupin" tokom Filmskog festivala u Herceg Novom pa dodala i to da je u tom periodu Pupinovog života postojala dečja duhovitost, a da reditelju Danilu Bećkoviću takav žanr izuzetno leži.

Filip, Teodora i Relja Foto: RTS



Teodoru ćemo uskoro gledati i na kanalu Superstar, u novoj seriji "Ljuljaj me nežno". Njena pojava i strogoća u pojedinim scenama neodoljivo podsećaju na čuvenu Miru Banjac u filmu "Lepota poroka".

- Ja ovako mala moram da igram gastarbajterku. Ludilo mi je što ste me uporedili s Mirom Banjac i baš mi je drago zbog toga. Ne znam da li će publici biti zabavno pošto ovo nije pozorište, pa da odmah vidimo da li se ljudi smeju i saznamo da li je dobro.

Foto: foto Promo

Ovde ćemo znati da li sam ubola tek kad serija izađe - iskrena je bila mlada dramska umetnica i otkrila koliko je ova rola slična njoj.

- U svakoj ulozi zapravo pozajmiš nešto svoje. Baš sam se trudila da nađem naše dodirne tačke. Gledala sam po čemu bi trebalo da je razumem, a gde ona nije uspela da odraste. Prolazimo kroz slične stvari u odrastanju. Odavno idem na psihoterapiju i stalno razmišljam kuda dalje da koračam, pa na taj način bolje razumem ljude koje igram - objasnila je Teodora i priznala da joj je rad na ovoj dramediji veliki izazov.

Teodora Dragićević i Lazar Dragojević Foto: Nemanja Miščević/promo



Danas, posle nekoliko godina rada, kaže da uloge više ne bira isključivo zbog samog lika, već zbog ljudi s kojima će sarađivati.

- Shvatila sam da se ne zaljubljujem u uloge, već u partnerstvo i rad s kolegama. I pre serije "Ljuljaj me nežno" priželjkivala sam saradnju s Tamarom Krcunović (kreatorka serije, igra njenu majku, prim. aut.) jer izuzetno cenim kako glumi. Kad smo se našle na kastingu, sve je odmah proradilo, a posebno me je obradovalo kad su me pozvali da igram njenu ćerku, iako nimalo ne ličimo - zaključila je kroz osmeh glumica.