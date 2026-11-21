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Na Festivalu autorskog filma biće u nedelju veče premijerno u Srbiji prikazan film "Tri nedelje posle" reditelja Miroslava Terzića, u kojem je Branislav Trifunović u dvostrukoj ulozi - kao glumac i producent. Nakon svetske premijere u Karlovim Varima, gde je osvojio prvu nagradu za najbolji evropski film, ovo ostvarenje stiže pred domaću publiku i s priznanjima iz Pule za režiju, scenario i montažu.

Foto: Tanja Drobnjak



Na konferenciji za medije Branislav Trifunović podsetio je da je rad na filmu počeo razgovorima s Draganom Janković, majkom Alekse Jankovića iz Niša, dečaka čija je smrt nakon dugotrajnog vršnjačkog nasilja bila jedan od povoda za bavljenje ovom temom.

- Voleo bih da živimo u društvu koje bi ovu temu prepoznalo kao goruću i u kojem bi se o njoj sistematski razgovaralo, umesto da mi, kao filmski autori, stalno ukazujemo na isti problem. Naša želja je da film bude platforma za razgovor, da ljudi nakon projekcije razgovaraju sa svojom decom i da se o nasilju počne razmišljati sistemski - rekao je Trifunović.

Zavirite na snimanje filma

1/6 Vidi galeriju Film "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions



Put do gotovog filma trajao je punih deset godina. Sve je počelo kad su Trifunović i Vladimir Arsenijević proveli sedam ili osam sati u razgovoru s Draganom Janković, koja im je potanko ispričala kroz šta je prošla njena porodica. Scenario se razvijao kroz više verzija, sve dok reditelj Miroslav Terzić nije predložio da se radnja fokusira na školsku ekskurziju na koju je Aleksin razred otišao tri nedelje posle njegovog samoubistva. Film je posvećen i Mahiru Rakovcu, dečaku iz Sarajeva koji je takođe sebi oduzeo život zbog vršnjačkog zlostavljanja.

Trifunović je istakao da su tokom decenije rada naišli na bezbroj prepreka na kojima bi svako normalan odustao. Ostvarenje je snimljeno s malim budžetom zahvaljujući hrabrosti producentkinje Snežane van Hauvelingen i njenih saradnika Milice Putnik Lukovac i Ivana Krstovića, ali se ta skromnost na platnu ne primećuje. Na kastingu se pojavilo više od 400 mladih, a svako je dobio isto prvo pitanje: da li je trpeo nasilje ili u njemu učestvovao. Samo dvoje ili troje reklo je da nije, mada ekipa sumnja da su i oni bili potpuno iskreni.

Kad je Dragana Janković pročitala verziju scenarija nastalu na osnovu sudskih spisa, rekla je autorima da su jezik čak i ublažili u odnosu na to kako deca zaista govore među sobom daleko od ušiju roditelja. Matrica zlostavljanja u više od devedeset odsto slučajeva izgleda identično, bilo da je reč o fizičkom ili verbalnom maltretiranju. Trifunović je priznao da je na početku rada bio toliko besan zbog svih informacija koje je prikupio da je želeo daleko radikalniji kraj filma.

Foto: This and That Productions, Facebook



- Hteo sam da izazovem oštru polemiku kako gledaoci posle projekcije ne bi samo otišli kući i uključili neku seriju ili "Dnevnik". Srećom, odustali su od te krajnosti, ali i dalje verujem da o nasilju mora da se govori svakog dana - ističe autor ove potresne priče.

Glumac je govorio o temi filma i o tome ko su danas nasilnici u školama, ali i da vidi rešenje problema.

- Deca koja vrše nasilje uglavnom su bila dobrostojeća, donosila su nove verzije telefona, nove patike, nova odela i pušila najbolje cigarete. To pravi klasnu razliku. Nadam se da će se u jednom trenutku u ovoj državi vratiti školske uniforme. Nekome je to banalno i smešno, ali bih stvarno voleo da sva deca od prvog razreda imaju iste uniforme i da ne mogu da ih odvajaju po tome da li im je mama kupila ovo ili tata ono, dok nečija mama za to nije imala - objasnio je glumac.

Foto: Damir Dervišagić



Na opasku da u filmu nema ni roditelja ni političara, Trifunović je odgovorio da je ovo biopsija jednog društva, tek jedno njegovo zrno i mala ćelija u kojoj se prelama sve što živimo. Još oštriji je bio kad je reč o organizaciji đačkih ekskurzija, za koje kaže da su izvor korupcije i pritiska na kućne budžete.