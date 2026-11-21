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Svečanom ceremonijom u mts Dvorani u petak, 20. novembra, otvoren je 32.Festival autorskog filma (FAF). Ovogodišnji program donosi 80 filmova raspoređenih u osam selekcija, među kojima su nagrađivana ostvarenja sa najvećih svetskih festivala, novi filmovi domaćih autora i naslovi iz regiona.

Ceremonija je započeta citiranjem teksta „San smešnog čoveka” Srđana Vučinića, umetničkog direktora festivala, koji je ovogodišnji FAF smestio u kontekst društvenih okolnosti u kojima festival nastaje i opstaje. „Da bih sve ovo video, nisam morao ići na drugu planetu, ni u drugi sunčev sistem. Probudio sam se u istom, svom gradu opasno zagađenog vazduha; u istoj očerupanoj, izgladneloj, godinama trovanoj zemlji. Ali, ljudi u njemu - ljudi su bili drugačiji: neopisivo srećni, grlili su se i ljubili, i neprestano jedni drugima nešto čestitali. Pevali su i trubili neumorno, kao da će im čitav život od sada biti praznik,” stoji u tekstu.

Stefan Ivančić Foto: Tanja Drobnjak

Jedan od važnih trenutaka večeri bilo je uručenje nagrade „Rising Voices”, ustanovljene u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji. Selektor festivala Stefan Ivančić predstavio je nagradu rekavši da je FAF mesto koje otkriva buduće glasove autorskog filma, i da su nam u poslednje vreme upravo mladi ljudi pokazali put i da je zbog toga odlučeno da se dodeli nagrada za izuzetan talenat i snažan doprinos savremenoj srpskoj kinematografiji.

Ovogodišnje dobitnice su Tamara Todorović za film „Niko ništa nije rekao”, Tara Gajović za „Preko praga” i Jelica Jerinić za „Imaginarne brojeve”. Nagradu je uručio Radim Dvoržak, šef Odeljenja za medije, komunikacije i informisanje Delegacije Evropske unije u Srbiji koji je, između ostalog rekao: “Evropska unija sa ponosom podržava ovaj festival i njegovu posvećenost mladim autorima, ali i regionalnoj kinematografiji. Prepoznavanje mladih talenata predstavlja ulaganje u budućnost kulture i raznovrstnost glasova koji obogaćuju naša društva”.

Radim Dvoržak i dobitnice nagrade Rising Voices Foto: Tanja Drobnjak

Srdan Golubović, selektor i predsednik Saveta FAF-a, zahvalio je publici na dugogodišnjoj podršci i ukazao na značaj opstanka festivala u okolnostima u kojima izostaje podrška institucija. „Ove godine festival se održava zahvaljujući finansijskoj podršci evropskog programa Kreativna Evropa MEDIA, Mreže festivala i našeg sponzora, Erste Banke. Nećemo spominjati Vladu Republike Srbije i Grad Beograd, koji drugu godinu zaredom nisu podržali naš festival, kao ni mnoge druge festivale i kulturne manifestacije koje čine dušu i srce kulturnog života našeg glavnog grada i naše republike,” rekao je Golubović. Zahvalio je festivalskom timu i svima koji svojim radom omogućavaju održavanje festivala, posebno ističući posvećenost saradnika i podršku publike.

„Festival je postojao i kada je bilo tamno, i manje tamno, i pomalo svetlo, i skroz tamno – i kada je bio mrak. Danas je svetlo”, poručio je Golubović.

Pavle Levi Foto: Tanja Drobnjak

U nastavku ceremonije prikazan je kratki film „Snevanje” Dušana Makavejeva, nastao 1996. godine, koji je nakon decenija gotovo potpune anonimnosti predstavljen publici na ovogodišnjem FAF-u. Film je publici predstavio Pavle Levi, profesor istorije i teorije filma na Univerzitetu Stanford, ističući značaj Makavejvljevog stvaralaštva i filma kao sredstva političkog mišljenja.

„Kako danas predstaviti publici kratki film nastao pre 30 godina, čija je sudbina bila da ostane gotovo potpuno nepoznat? Kako ga učiniti relevantnim i aktuelnim u 2026. godini, kada će, zahvaljujući ideji i naporima organizatora FAF-a, konačno izaći pred gledaoce?”, zapitao se Levi. Govoreći o Makavejevu kao jednom od najvećih majstora filma kao instrumenta političkog mišljenja, Levi je ukazao i na vezu između filmskog stvaralaštva i studentskih blokada.

„Snevanje” je, prema njegovim rečima, filmska skica i osnova za dugometražno ostvarenje o traumatičnom raspadu socijalističke Jugoslavije, koje Makavejev nikada nije realizovao. Film se vraća u 1991. godinu, na početak rata, u vreme prvih ratnih zločina, ideološkog trovanja i širenja mržnje. Levi je istakao da je Makavejev i u suočavanju sa teškim temama ostajao prepoznatljivo razigran, provokativan i politički izazovan.

Kristijan Munđiju Foto: Tanja Drobnjak

Otvaranje je zaokružila projekcija filma „Fjord” Kristijana Munđijua, dobitnika Zlatne palme na Kanskom festivalu 2026. godine. Rumunski reditelj obratio se publici putem video-poruke, izrazivši podršku ljudima u Srbiji i nadu da će se stvari odvijati u skladu sa njihovim željama.

„Iako večeras nisam fizički sa vama, srcem sam veoma blizu svega što se trenutno dešava u Srbiji. Znajte da svi pratimo šta se događa i nadamo se da će se stvari odvijati dobro po vas, onako kako vi želite, a ne kako to želi neko drugi”, poručio je Munđiju, zahvalivši organizatorima festivala i izrazivši nadu da će jednom imati priliku da lično dođe u Beograd. „Za sada, prepuštam filmu da govori umesto mene”, zaključio je Munđiju.

32. Festival autorskog filma traje do 27. novembra. Glavna festivalska lokacija je mts Dvorana, a projekcije se održavaju i u Dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, Domu kulture „Studentski grad”, Art bioskopu Kolarac i bioskopu CineGrand BIG Rakovica, kao i u Nišu, Čačku i Šapcu. Pokrovitelj festivala je program Kreativna Evropa MEDIA, a partneri su Erste Banka, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Kraljevine Španije i Francuski institut u Srbiji. Kompletan program dostupan je na sajtu faf.rs.

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