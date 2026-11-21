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Beograd je u petak, 20. novembra, ponovo postao mesto susreta ljubitelja sedme umetnosti, pošto je u prepunoj Velikoj sali mts Dvorane svečano otvoren 32. Festival autorskog filma (FAF). Ovogodišnje izdanje donosi čak 80 ostvarenja raspoređenih u osam selekcija, a publika će imati priliku da pogleda filmove koji su već privukli pažnju svetske festivalske scene, nova dela domaćih autora, ali i značajna ostvarenja iz regiona.

Umesto uobičajenog protokolarnog uvoda, ceremonija otvaranja započela je citatom teksta "San smešnog čoveka" Srđana Vučinića, umetničkog direktora festivala, koji u nastavku prenosimo u celosti. Izbor ovog teksta poslužio je kao uvod u razmišljanje o vremenu u kojem živimo i društvenim okolnostima koje oblikuju ne samo umetnost već i prostor u kojem ona nastaje i opstaje.

Srđan Vučinić na otvaranju 32. Festivala autorskog filma Foto: Tanja Drobnjak

"San smešnog čoveka"

"Da bih sve ovo video, nisam morao ići na drugu planetu, ni u drugi sunčev sistem. Probudio sam se u istom, svom gradu opasno zagađenog vazduha; u istoj očerupanoj, izgladneloj, godinama trovanoj zemlji. Ali, ljudi u njemu - ljudi su bili drugačiji: neopisivo srećni, grlili su se i ljubili, i neprestano jedni drugima nešto čestitali. Pevali su i trubili neumorno, kao da će im čitav život od sada biti praznik. Čistili su svoj grad od štroke, oslobađali ga od rešetki i lanaca. Živeli su od nade da se sve zatrovano može zaceliti, sve očerupano i razgrabljeno vratiti.

Da se nisu svi oni, ipak, iskrali iz mog sna, pitao sam se, jer ljudski soj ne može biti takav. Ljudski soj je vreća bez dna, drugi glas mi je odgovarao, i nikad ga nećeš do kraja otkriti...

I znate šta, reći ću vam tajnu: sve to, možda, uopšte nije bio san! Da, da bih sve ovo video, nisam morao leteti na druge planete.

Našao sam se u zemlji čijim je autorima pune dve godine onemogućeno da snimaju filmove.

U toj zemlji ipak se održava jedan festival, u ime svih tih autora.

Foto: Tanja Drobnjak

Jedan međunarodni filmski festival napravljen uz nula dinara pomoći od vlastitog grada i države (tačnije, od persona bivše vlasti koje su jednom sebe poistovetile sa kulturom ovoga grada i države). Na njemu, 77 filmova u 8 programa. A među njima i filmovi Zvjaginceva, Munđiua, Kore-ede, Hamagučija, verovatno oproštajni film Majka Lija... – i svi oni u nameri da nas još više iznenade, osvetlivši nam neznane kutove i komore vreće bez dna ljudske prirode. Među njima, u Takmičarskom programu i jedan film “transcendentnog stila“ dostojan Kješlovskog i Tarkovskog - Svaki put austrijske rediteljke Sandre Volner, kao i jedan od najboljih debija u zadnjih par godina - La Gradiva čehovljevski studioznih portreta francuske autorke Marine Atlan. Kao i program Jugosfera, većinom sastavljen od dela iz našeg regiona, čiji su autori odbili da učestvuju na okupiranom FEST-u ove godine...

I znate šta, reći ću vam tajnu: sve to, možda, uopšte nije bio san!"

"Danas je svetlo"

Selektor i predsednik Saveta FAF-a Srdan Golubović zahvalio je publici na dugogodišnjoj podršci i ukazao na značaj opstanka festivala u okolnostima u kojima izostaje podrška institucija.

Srdan Golubović Foto: Tanja Drobnjak

"Ove godine festival se održava zahvaljujući finansijskoj podršci evropskog programa Kreativna Evropa MEDIA, Mreže festivala i našeg sponzora, Erste Banke. Nećemo spominjati Vladu Republike Srbije i Grad Beograd, koji drugu godinu zaredom nisu podržali naš festival, kao ni mnoge druge festivale i kulturne manifestacije koje čine dušu i srce kulturnog života našeg glavnog grada i naše republike“, rekao je Golubović.

Srdan se zahvalio i festivalskom timu i svima koji svojim radom omogućavaju održavanje festivala, posebno ističući posvećenost saradnika i podršku publike.

„Festival je postojao i kada je bilo tamno, i manje tamno, i pomalo svetlo, i skroz tamno - i kada je bio mrak. Danas je svetlo”, poručio je Golubović.

"Praskozorje nove Srbije"

Jedan od važnih trenutaka večeri bilo je uručenje nagrade „Rising Voices”, ustanovljene u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji. Selektor festivala Stefan Ivančić predstavio je nagradu rekavši da je FAF mesto koje otkriva buduće glasove autorskog filma, i da su nam u poslednje vreme upravo mladi ljudi pokazali put i da je zbog toga odlučeno da se dodeli nagrada za izuzetan talenat i snažan doprinos savremenoj srpskoj kinematografiji.

Stefan Ivančić Foto: Tanja Drobnjak

"Hteo bih da kažem da nam je posebno zadovoljstvo što se ovogodišnji 32. Festival autorskog filma dešava u praskozorju nove Srbije", rekao je Ivančić uz gromoglasan aplauz.

Kratki film "Snevanje" Dušana Makavejeva, nastao 1996. godine, je nakon decenija gotovo potpune anonimnosti predstavljen publici na ovogodišnjem FAF-u. Film je publici predstavio Pavle Levi, profesor istorije i teorije filma na Univerzitetu Stanford, ističući značaj Makavejvljevog stvaralaštva i filma kao sredstva političkog mišljenja.

"Kako danas predstaviti publici kratki film nastao pre 30 godina, čija je sudbina bila da ostane gotovo potpuno nepoznat? Kako ga učiniti relevantnim i aktuelnim u 2026. godini, kada će, zahvaljujući ideji i naporima organizatora FAF-a, konačno izaći pred gledaoce?", zapitao se Levi. Govoreći o Makavejevu kao jednom od najvećih majstora filma kao instrumenta političkog mišljenja, Levi je ukazao i na vezu između filmskog stvaralaštva i studentskih blokada.

Pavle Levi Foto: Tanja Drobnjak

Obratio se i rumunski reditelj

Posebnu video-poruku publici uputio je i rumunski reditelj Kristijan Munđiju, čiji je film "Fjord", ovenčan Zlatnom palmom na Kanskom festivalu 2026. godine, prikazan na svečanom otvaranju FAF-a. Iako nije bio u prilici da prisustvuje projekciji, Munđiju se obratio publici I izrazio solidarnost sa ljudima u Srbiji.

"Iako večeras nisam prisutan tu sa vama, svim srcem sam uz vas i uz sve što se dešava u Srbiji. Znajte da vas svi prate i nadamo se da će se sve odvijati dobro po vas, onako kako vi želite, a ne kako neko drugi želi. Drago mi je što sam večeras s vama, bar kroz film. Drago mi je što će se film prikazati kod vas i želim da pozdravim sve učesnike ovog divnog festivala, kao i da pozdravim mog dragog prijatelja Stefana Arsenijevića. Znam koliko je teško organizovati festival i nadam se da ću jednog dana biti s vama tu, uživo. Za sada neka me film predstavlja", poručio je reditelj.

Otvaranju festivala prisustvovali su i profesorka Fakulteta dramske umetnosti i poslanica Studentske liste Mirjana Nikolić, glumac Milan Marić sa partnerkom Miom Bjelogrlić, glumac Milutin Milošević i mnogi drugi.

Milan Marić na otvaranju 32. Festivala autorskog filma Foto: Tanja Drobnjak

Bonus video: