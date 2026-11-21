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Legendarni glumac Tihomir Tika Stanić iza sebe ima uspešnu višedecenijsku karijeru, ali nije oduvek bilo lako niti holivudski. Danas je poslanik u Narodnoj skupštini Repulike Srbije kao predstavnik pobedničke Studentske liste. U trenutku najveće slave, kada je snimio seriju "Kraj dinastije Obrenović", nije imao novca za život, pa je morao da napusti Srbiju i da se zaposli na gradilištu.

- Ja sam posle velike popularnosti i serije "Kraj dinastije Obrenović" sticajem okolnosti završio na građevini u Engleskoj i morao sam sa bratom da radim kako bih preživeo ta vremena. I u ovom liku u "Kamiondžijama" čini mi se da se osećam kao u sopstvenoj koži- govorio je glumac svojevremeno za Kurir.

Kralj dinastije Obrenović Foto: Printscreen

- To je trajalo mesec i po dana. Pre toga sam dao otkaz u pozorištu i otišao u Englesku. Naučio sam da krečim, farbam drvenariju, a zatim i keramičarske radove. Imao sam 300 nemačkih maraka dnevno, ali sam ruke potpuno izranjavio. Nikad pre toga fizički nisam ništa radio. Tada sam odlučio da se vratim glumi i da uradim monodramu "Detinjarije" - ispričao je Tika.

Stanić je i kasnije, nakon što se aktivno vratio snimanjima, imao finansijskih problema, o čemu je takođe otvoreno govorio. Radeći kao producent na nekoliko velikih projekata morao je da se zaduži jer je verovao pogrešnim ljudima, a posledice je snosio sam.

Tihomir Tika Stanić Foto: Kurir Televizija

- Upao sam u velike dugove zbog filmske produkcije. Producirao sam nekoliko filmova, na koje sam ponosan, ali sam pogrešno procenio obećanja koja sam dobio da ću imati finansijsku podršku od ljudi koji su moćni, pa i od političara. Gadno sam se opekao. Sada mnogo radim i vraćam te dugove. To su ogromni iznosi i ogromni problemi u koje sam upao, ali ne žalim se - rekao je Tihomir pre nekoliko godina za Blic.