LED NA EGZITU PROBIJA BEJBI LAZANJA Marko Purišić: "Prevrće mi se u stomaku i imam tremu, ali jedva čekam" Evo detaljnog VODIČA

Sve je spremno za početak Egzita. Za samo nekoliko sati, od 10. do 14. jula, jedinstveno zvezdano pleme okuplja se na Petrovaradinskoj tvrđavi, a sa uzbuđenjem se iščekuju nastupi nekih od najvećih svetskih muzičara iz široke i šarene žanrovske lepeze koju ovogodišnje izdanje festivala donosi.

Nulti dan

Na nulti dan Egzit festivala, 10. jula, uz slogan "Probudimo naše supermoći zajedno" biće obeležen rođendan jednog od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva Nikole Tesle. Tom prilikom, glavna bina će poneti Teslino ime, a muzički program povešće apsolutni miljenik regionalne i evrovizijske publike Bebi Lazanja, vodeći umetnici nove generacije Iniko, Burak Jeter, kom se kao specijalni gost pridružuje najcenjeniji svetski vokal Dimas Kudajbergen. Stižu i Alison Vonderlend i naša Teya Dora.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Veoma sam uzbuđen. Egzit će biti najveća pozornica na kojoj ću nastupiti. Prevrće mi se u stomaku i imam tremu, ali jedva čekam da zasviramo - poručuje Marko Purišić.

foto: EPA/JESSICA GOW

Tokom pet dana i na 40 bina nastupiće gotovo 1.000 umetnika, a Dens arena svakako je najveća atrakcija.

- Arena, nažalost, nema prostora da raste ni levo ni desno, ali to je i čini posebnom. Što se tiče Karla Koksa, on se svakih pet godina vraća, ali je fascinantno koliko se ljudi svaki put iznova oduševi. Koks trenutno možda nije najpoznatije ime, elektronska scena se jako širi, ali on jeste stub elektronske muzike i on jeste neko ko je nezaobilazan producent, DJ, izvođač koji je zainteresovan i posvećen elektronskoj muzici. Najrazličitije generacije reaguju na njega odmah i on je jedna kvalitetna univerzalija. U koji god kutak elektronske muzike da najviše volimo da zađemo, on je neko ko pokriva sve - poručuju iz Egzita.

foto: EXIT Promo

Pada rekord

Organizatori očekuju da budem oboren rekord i da kroz kapije prođe više od 200.000 ljudi. U Novi Sad dolaze i karte su kupili posetioci iz Azerbejdžana, Bangladeša, Kolumbije, Kostarike, Obale Slonovače, Ekvadora, Egipta, Indije, Esvatinija, Brazila, Argentine, Grenlanda, Iraka, Kazahstan, Kuvajta, Malezije, Montserata, Omana, Perua, sa Filipina, Katara, Saudijske Arabije, Singapura, Južne Afrike, Južne Koreje, Tajlanda, Turkmenistana, Urugvaja, Uzbekistana...

foto: Zorana Jevtić

Kamp na najlepšoj plaži na Dunavu

Omiljeni festivalski smeštaj Egzit kamp i ove godine otvara vrata za posetioce sa svih krajeva planete koji izaberu da dožive kompletno, danonoćno festivalsko iskustvo propraćeno raznovrsnim sadržajima. On će tradicionalno biti smešten uz obalu Dunava, na najlepšoj peščanoj plaži Štrand, s pogledom na Petrovaradinsku tvrđavu i na svega 20 minuta hoda od festivala. Radiće sve do 16. jula.

VOZOM NA EXIT! EXIT festival i Srbija voz ponovo su odlučili da obraduju festivalsku publiku, olakšaju i ubrzaju put do Petrovaradinske tvrđave! I ove godine se uvode posebne linije vozova na relaciji Beograd – Novi Sad, a vožnje će trajati manje od sat vremena, sa više od 50 redovnih dnevnih i noćnih polazaka.

foto: Promo

Vozovi će kretati iz pravca Beograda prema Novom Sadu u 21.30, 22.00, 23.00, 00.10 i 01.00, a iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 01.30, 02.30, 03.30 i 04.30. Svi vozovi će stajati na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad. Karte za dodatne linije dostupne su za kupovinu putem mobilne aplikacije ili web sajta Srbija Voza uz popust od pet odsto, kao i na blagajnama i kartomatima.

EXIT MOBILNA APLIKACIJA

Sve važne informacijame o EXIT 2024 izvođačima i nastupima dostupne su i u aplikaciji Woov.

EXIT KARTICA ZA PLAĆANJE

Kartica za plaćanje je zvanično i jedino sredstvo plaćanja za kupovinu pića, hrane i ostalih proizvoda na EXIT festivalu. Biće dostupna na svim uplatnim (top-up) mestima na festivalu i u kampu (samo za posetioce koji borave u kampu). Novac je moguće uplaćivati gotovinski ili platnom karticom. Novac na karticu može da se uplaćuje isključivo u dinarima (RSD). Nije moguća upotreba nijedne druge valute. Korisnici Visa platne kartice automatski stiču pravo na 5-15% popusta na plaćanje pića. Moguće je povratiti nepotrošena sredstva u svakom trenutku na blagajnama koje su zadužene za to (označene sa „refundacija/refund“). Neophodno je da se refundacija izvrši na festivalu. Naknadni povraćaj sredstava neće biti moguć. Detaljne infomacije o EXIT karticama za plaćanje nalaze se na sajtu festivala. Pronađi odgovore na sva pitanja u vezi sa karticom za plaćanje ovde.

GRADSKIM AUTOBUSOM DO FESTIVALA

Tokom trajanja festivals biće dodatnih polazaka Javnog gradskog prevoza tokom noći, a svim posetiocima nudimo i opciju app NSmart putem koje mogu lakše da kupe karte za autobus. Aplikacija je takođe dostupna i na Apple Store-u.

foto: EXIT Photo Team

FOODLAND

EXIT će i ove godine obezbediti izuzetno široku ponudu hrane, na čak pet lokacija na kojima će se nalaziti objekti festivalskog Foodlanda. Na centralnom Foodlandu, smeštenom nasuprot glavnog ulaza na festival, posetioci će moći da kupe peciva, kobasice, sendviče, palačinke, pice, paste, roštilj, kinesku hranu, kafu, čaj, „corn dog“, girice, pomfrit, tornado krompir, burgere, kokice, krilca, fišburgere, bečku, salate, chicken nuggets. Na Foodlandu kod Akademije umetnosti biće dostupni roštilj, pice, sendviči, palačinke, kobasice, indeks sendvič, giros, salate, pomfrit, drpana prasetina, „corn dog“, chicken nuggets, kokice, ali i specijalna ponuda veganske hrane, sveže ceđeni sokovi, kafa i čaj.

foto: Zorana Jevtić

Na Foodlandu u Gornjem gradu, kod Muzeja, moći će da se kupe kobasice, piletina, pomfrit, sendviči, indeks sendviči, pice, palačinke, vege burgeri, kokice, kirteš kolač, indeks sendviči, kafa i čaj. Na Foodlandu između mts Dance Arene i No Sleep stage-a posetioci će moći da se osveže hladnim sokovima i slatkišima. Za sve kampere festivala obezbeđen je i festivalski Foodland na Štrandu sa širokom ponudom hrane, od doručka sa jajima, rižota, salata, roštilja, pice i palačinki, preko ceđenih sokova, do kafe. Takođe, gotovo svaki štand nudi vegansku hranu.

EXIT MERCH

Zvanični EXIT merch prodaje se u EXIT shopu na 4 pozicije, u blizini glavnog festivalskog ulaza, nasuprot centralnom Foodlandu, u gornjem gradu između Reggae i Fusion bine, i kod Akamedija (između mts Dance Arene i Glavne bine), kao i u kampu. Tu posetioci mogu kupiti dizajnirane EXIT majice, dukseve, cegere i bandane, koristeći EXIT karticu za plaćanje.

foto: Exit Promo, EXIT Photo Team

PRAVILA EXIT FESTIVALA

DA – rančevi (školski ranac je maksimalna veličina) DA – šeširi/kape DA – upaljači DA – mobilni telefoni i tablet uređaji DA – naočare za sunce DA – cigarete i elektronske cigarete DA – mali kišobrani DA – kabanice DA – kapi za čišćenje kontaktnih sočiva DA – fotoaparati i kamere (uz zvaničnu press akreditaciju) DA – insulin (sa dijabetičarskim bukletom i ličnim dokumentima) DA – lekovi (uz originalni izveštaj doktora i originalno pakovanje)

NE – droga i opijati NE – noževi i ostalo oružje NE – flaše i konzerve NE – instrumenti NE – hrana i piće kupljeni izvan granica festivala NE – šatori NE – kućni ljubimci NE – veliki kišobrani NE – pokrivači NE – štapovi za „selfie“ NE – štapovi za GoPro kamere NE – GoPro kamere NE – eksterne baterije NE – dronovi NE – transparenti sa govorom mržnje uperenim ka verskoj i rasnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i sl. NE – dezodoransi i parfemi

LOST AND FOUND

Lost & Found šator se nalazi na centralnom Foodlandu (nasuprot glavnom festivalskom ulazu) i na njemu posetioci mogu ostaviti bilo šta što pronađu na festivalu (lični dokument, mobilni telefon, novčanik i sl.). Takođe, na pultu se mogu raspitati o predmetima koje su izgubili. Mogu pisati i na mejl lostandfound@exitfest.org.

PARKING

Ne postoji festivalski parking za posetioce. Najbliži parking je na gradskoj strani, pre mosta Duga ili u Petrovaradinu. Saobraćaj u ulicama u okolini festivala za vreme festivala je obustavljen. Vožnja od EXIT kampa do festivala se ne preporučuje. Zbog velikih gužvi na prilazu Petrovaradinskoj tvrđavi i nekoliko zatvorenih ulica u Petrovaradinu, vožnja može potrajati mnogo duže od pešačenja ili prevoza autobusom.

LOKERI

Na raspolaganju su lokeri male i srednje veličine, u kojima posetioci mogu ostaviti lične stvari, uz obezbeđenu struju. Loker se može iznajmiti na festivalu na centralnom Foodlandu na jedno veče ili za sve četiri festivalske večeri, ili u festivalskom kampu. Cene za iznajmljivanje lokera su sledeće: Locker camp 4 dana – 3.500 RSD Locker festival (Foodland) 4 dana – 3.500 RSD Locker festival (Foodland) 1 dan – 1.600 RSD

foto: Shutterstock

PRVA POMOĆ

Na Exitu sve četiri noći dežuraju i ekipe Crvenog krsta, službe Hitne pomoći i vatrogasna služba. U zavisnosti od jačine zvuka na koncertima, postoji opasnost da dođe do oštećenja sluha i drugih zdravstvenih tegoba. U zavisnosti od vrste i jačine svetlosnih efekata, postoji opasnost da dođe do oštećenja vida i drugih zdravstvenih tegoba. U slučaju da je posetiocima potrebna bilo kakva pomoć, mogu se obratiti radnicima obezbeđenja u prepoznatljivim fluorescentnim prslucima.

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Štandovi za psihološku podršku posetiocima nalaziće se na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u, ali i na OPENS State of EXIT zoni festivala. Cilj je da se posetiocima festivala pruži mesto za predah, podrška pri aktuelnim teškoćama i poverljiv razgovor.

EXIT INFO PULT

U svakom trenutku posetioci se mogu obratiti promoterima na info pultu, koji se nalazi u blizini Glavne bine i Foodland-a.