Prijatelji otkrili pravo lice Nebojše Glogovca: O svojim delima je slabo govorio, a sve je radio daleko od očiju javnosti

Pokojni glumac Nebojša Glogovac za života je pomagao kome je stigao, a o svojim dobrim delima nije nikad želeo da govori.

Ipak, o njemu su govorila ta dela i to nakon njegove smrti zahvaljujući prijateljima, koji su pokazali pravo Glogovčevo lice - ono plemenito.

Bio je uz Mandu

Odigrao je bezbroj humanitarnih predstava za decu, donirao novac za obnovu crkava, a među prvima se našao da pomogne i svojim kolegama Miloradu Mandiću Mandi i Marinku Madžagalju.

Bio je uz Mandu foto: Aleksandar Jovanović

"Nebojša je bio među prvima koji su odlučili da pomognu porodici pokojnog Mande da otplati kredit u švajcarskim francima. Nakon njegove smrti, Dragan Bjelogrlić je okupio prijatelje, među kojima je bio i Glogovac, koji su prema svojim mogućnostima dali novac. Osiguranje je pokrilo glavnicu kredita od 86.000 evra, a za troškove banke skupljeno je 10.000 evra. Nisu časili časa da zbrinu porodicu svog kolege. Bez velike pompe i daleko od očiju javnosti, ne želeći da sebi pridaje na važnosti, skinuli su im veliku brigu i teret s vrata," rekao je ranije za Kurir jedan od grupe donatora blizak s glumcem.

Pančevo se odužilo sugrađaninu

Kulturni centar Pančevo od 2018. godine nosi ime po Nebojši Glogovcu, koji je detinjstvo proveo u tom gradu.

Kulturni centar Pančevo foto: Damir Dervišagić

Na vanrednom sastanku usvojena je odluka da promeni ime u Kulturni centar „Nebojša Glogovac Pančevo“. Nemanja Rotar, savetnik za kulturu grada Pančeva, rekao je da je „Glogovac prve glumačke korake napravio u toj zgradi, kao i da je bio idol mnogih generacija“.

Nebojša Glogovac odrastao je u Pančevu, gde je njegov otac Milovan služio kao prota u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Prva predstava već je odigrana u novom zdanju - komedija „Crna kutija“ BDP.

Glogi je prvi donator Madžagljevog udruženja

Nakon smrti prijatelja Marinka Madžgalja, Glogovac je bio prvi donator humanitarnog udruženja pod njegovim imenom.

foto: Tanjug / Nikola Anđić

- Pojavio se sredinom decembra na donatorskoj večeri zajedno sa svojim kolegama. Cilj je bio podizanje svesti o raku pankreasa i značaju prevencije i rane dijagnostike, ali i čuvanje sećanja na prerano preminulog mladog glumca - otkrio nam je tada sagovornik.

foto: Dragan Kadić

U intervjuima Glogovac je uvek isticao kako je najvažnije u životu biti dobar čovek.

- Dobrota je prezrena, odnosno obezvređena. Sve te uzvišene i neopipljive vrednosti ljudskog duha poput hrabrosti, poštenja, vrednosti, bezuslovnog prijateljstva i ljubavi danas su ismejane i nisu popularne. Važno je samo koliko ste ljudi prevarili. Ako ste prevarili mnogo ljudi i pritom zaradili, onda ste namazani i mnogo pametni.

foto: Dado Đilas

Time dobijate poene i niko vas neće prezreti. Ili, ako dovoljno dugo to radite, čak i oni koji su vas prezreli u početku, pristaće na to da ste uspeli. Danas su teze zamenjene i u današnjem sistemu vrednosti dobrota se graniči sa glupošću. To je pogubno i zato ćemo platiti danak, a tada ćemo morati da se vratimo pravim vrednostima jer su jedino one temelj ljudskog postojanja - govorio je za života Glogovac.

BIĆU DOBRO ZA MESEC DANA

foto: Nenad Petrović

Scenarista i novinar Ante Tomić u kolumni za Jutarnji list opisao je poslednji razgovor s Nebojšom Glogovcem.

- Delovao je začuđujuće raspoloženo. Ma jeste rak, objasnio je, ali blaži oblik. Ništa strašno. To se danas leči, za mesec i po, dva najkasnije. Isto je rekao i Rajku Grliću i meni, pa smo se umirili - napisao je Tomić.

