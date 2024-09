"Rekao sam mu gde si suncokretu, a on mi je odgovorio: Gotovo je..." Vlada Džet o Bori: Završio je novi album na kom se čuje seta

Povodom odlaska rok legende, muzičara i pisca Bore Đorđevića u emisiji Puls Srbije gostovali su Vladimir Janković Džet, legendarni rok muzičar i radio voditelj i Jadranka Janković, rok novinarka i radio voditelj.

foto: Kurir televizija

- Da je napisao samo: "Pogledaj dom svoj anđele", nije trebalo više ništa da napiše. To je najveća pesma koja je nastala u opusu naše rok, pop i zabavne muzike. Ja sam ga znao još kao dečka kada je donosio neke pesme. Počeo je da sarađuje sa ženskim bendovima gde je bio jedini muškarac. Zatim "Hajduk stanko i jataci" gde je bio sa Modlijem. Potom, Suncokreti kao jedan veliki bend u tom trenutku - rekalpo je Janković i dodao.

- Ja sam 1978 počeo da radim u radiju. Sretnem Boru i kažem mu gde si Suncokretu, misleći da je on i dalje u tom bendu, a on kaže "Gotovo je to, pravim rok bend!" Ja mu kažem: "Gde ćeš ti da praviš rok bend? On je bio akustičar uvek. Onda je nastao SOS, a Nemeček i ja smo ozvučavali taj bend. Ja sam čak pitao Nemečeka da li je čuo nešto gore, on je rekao da nije. Bora kaže: "Ja pravim sa njima bend". Bio sam spreman da potpišem da taj bend neće trajati ni od petka do subote. I pogrešio sam. "Lutka sa naslovne strane" je pesma sa prvog singla Riblje čorbe koja je jedna od 10 najboljih snimljenih pesama. Čudilo me je da se nikada nije oprobao u prozi.

foto: Kurir televizija

Janković je govorila o svom poznanstvu sa Borom Đorđevićem:

- Upoznala sam ga kao klinka privatno, jer sam živela u soliteru u Ljermontovoj gde je živela Ivana, najlepša žena u Beogradu.On je tada bio sa njom i donosio joj cveće. Tražili smo mu autograme i od njega učili kako se iskazuje ljubav. Kasnije smo se sretali profesionalno. On je uvek ostavljao na mene utisak da je beskrajno talentovan, ali i beskrajno beskompromisan. Nije bilo neke sredine u toj varijanti. Moja generacija je najviše propratila album "Mrtva priroda" koji je ja mislim bio jedan od najprodavanijih albuma u to vreme.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:31 Bora Đorđević