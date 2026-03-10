Slušaj vest

Veče posvećeno damama, muzici i emocijama pretvorilo je prostor Fondacije Mozzart u malu oazu romantike i dobre energije. U duhu praznika, povodom Međunarodnog dana žena, Fondacija Mozzart je odlučila da svim damama pokloni nešto posebno – koncert Borisa Režaka, koji će se sigurno pamtiti po dobroj atmosferi, osmesima i pesmama koje bude najlepše uspomene.

Fondacija Mozzart pobrinula se da svaka gošća oseti posebnu pažnju. Pa je tako na ulazu dame dočekao domaćin večeri Boris Režak uz poklon ružu i slatke zalogaje – kolače koji su dodatno zasladili ovo muzičko druženje. Taj mali znak pažnje bio je simbol zahvalnosti i poštovanja prema svim ženama, ali i uvod u veče ispunjeno emocijama.

Foto: Touch N Touch

„Drage dame, večeras pevam i sviram samo za vas, ali kad bolje razmislim, to radim čitav život – pevam samo za vas, srećan vam Osmi mart”, poručio je Režak svim damama koje su odlučile da praznik provedu uz njegove note.

Već od prvih taktova postalo je jasno da će ovo biti veče ispunjeno muzikom i dobrim raspoloženjem. Dame su uživale u najvećim Režakovim hitovima, među kojima su pesme „Nije zbogom teška riječ“, „Anđeo“, „Lastavica“, „Ti si moja“, „Kada odu svi“, „Gospodska ulica“… Publika je svaku pesmu pevala zajedno s njim, a prostor Fondacije Mozzart je još jednom pretvoren u koncertnu dvoranu.

Foto: Touch N Touch

Uz stihove koji govore o ljubavi, životu i lepoti svakodnevnih trenutaka, prostor na uglu Knićaninove i Cara Dušana bio je ispunjen osmesima, aplauzima i glasovima publike. Koncert Borisa Režaka tako je postao mnogo više od muzičkog događaja – bio je to poklon damama i lep podsetnik da pažnja i dobra muzika mogu stvoriti nezaboravne uspomene.