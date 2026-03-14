Provokativna crna komedija "Bugonia" već je na festivalskoj premijeri izazvala burne reakcije, potvrdivši da Jorgos Lantimos ponovo donosi film o kom će se dugo raspravljati.

Nakon niza nagrađivanih saradnji, reditelj Jorgos Lantimos i oskarovka Ema Stoun ponovo su udružili snage u filmu "Bugonia" - mračnoj, apsurdnoj i provokativnoj crnoj komediji koja je već na premijeri u Veneciji izazvala jake reakcije i podelila publiku.

Ema Stoun u filmu Bugonia

Film je nominovan za Najbolji film na Oskarima ove godine, a dodela se održava u noći između nedelje i ponedeljka.

Reč je o rimejku kultnog južnokorejskog filma ''Save the Green Planet!'' iz 2003. godine, ali u prepoznatljivom, stilizovanom i neprijatnom Lantimosovom tonu.

Radnja prati dvojicu muškaraca opsednutih teorijama zavere koji su uvereni da je moćna izvršna direktorka velike farmaceutske kompanije zapravo vanzemaljac s planom uništenja Zemlje. Odlučuju da je otmu i razotkriju istinu, što pokreće napetu i bizarnu psihološku igru između otmičara i njihove žrtve.

Kako se situacija razvija, granica između stvarnosti i paranoje postaje sve tanja, a film gledaoca uvlači u svet apsurda, nasilja i crnog humora. ''Bugonia'' ne nudi jednostavne odgovore, već otvara pitanja o manipulaciji, masovnoj histeriji i društvenim strahovima današnjice.

Foto:

U ulozi misteriozne CEO pojavljuje se Ema Stoun, u svojoj četvrtoj saradnji s Lantimosom nakon filmova ''The Favourite'', ''Poor Things'' i ''Kinds of Kindness''.

Džesi Plemons tumači glavnog otmičara, paranoičnog i ubeđenog da spasava svet, dok se u filmu pojavljuju i Ejdan Delbis, Stavros Halkias i Ališa Silverstoun u sporednim, ali zapaženim ulogama.

Kritičari su posebno istakli napet odnos između Stoun i Plemonsa, koji filmu daje dodatnu psihološku težinu.

Film je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Veneciji 2025,gde je izazvao jake reakcije - od oduševljenja do zbunjenosti. Neki su ga opisali kao hrabar i eksplozivan povratak Lantimosovoj mračnoj ironiji, dok su drugi istakli njegovu ekstremnost i neprijatnost kao izazov za publiku.

''Bugonia'' nije klasičan triler o otmici niti tipični sci-fi film o vanzemaljcima. Lantimos koristi apsurd i grotesku kako bi progovorio o paranoji, teorijama zavere i nepoverenju u institucije, stvarajući film koji istovremeno zabavlja i uznemiruje.

U sezoni velikih i sigurnih projekata, ''Bugonia'' se ističe kao provokativan i nekonvencionalan naslov koji će se dugo prepričavati.

Video: Ovako se Nina Seničar priprema za dodelu Oskara