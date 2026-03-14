Sve o filmu "Bugonia", apsurdnoj crnoj komediji nominovanoj za Oskara: Izazvala burne reakcije na festivalu u Veneciji, a sad je u trci za Oskara
Provokativna crna komedija "Bugonia" već je na festivalskoj premijeri izazvala burne reakcije, potvrdivši da Jorgos Lantimos ponovo donosi film o kom će se dugo raspravljati.
Nakon niza nagrađivanih saradnji, reditelj Jorgos Lantimos i oskarovka Ema Stoun ponovo su udružili snage u filmu "Bugonia" - mračnoj, apsurdnoj i provokativnoj crnoj komediji koja je već na premijeri u Veneciji izazvala jake reakcije i podelila publiku.
Film je nominovan za Najbolji film na Oskarima ove godine, a dodela se održava u noći između nedelje i ponedeljka.
Reč je o rimejku kultnog južnokorejskog filma ''Save the Green Planet!'' iz 2003. godine, ali u prepoznatljivom, stilizovanom i neprijatnom Lantimosovom tonu.
Radnja prati dvojicu muškaraca opsednutih teorijama zavere koji su uvereni da je moćna izvršna direktorka velike farmaceutske kompanije zapravo vanzemaljac s planom uništenja Zemlje. Odlučuju da je otmu i razotkriju istinu, što pokreće napetu i bizarnu psihološku igru između otmičara i njihove žrtve.
Kako se situacija razvija, granica između stvarnosti i paranoje postaje sve tanja, a film gledaoca uvlači u svet apsurda, nasilja i crnog humora. ''Bugonia'' ne nudi jednostavne odgovore, već otvara pitanja o manipulaciji, masovnoj histeriji i društvenim strahovima današnjice.
U ulozi misteriozne CEO pojavljuje se Ema Stoun, u svojoj četvrtoj saradnji s Lantimosom nakon filmova ''The Favourite'', ''Poor Things'' i ''Kinds of Kindness''.
Džesi Plemons tumači glavnog otmičara, paranoičnog i ubeđenog da spasava svet, dok se u filmu pojavljuju i Ejdan Delbis, Stavros Halkias i Ališa Silverstoun u sporednim, ali zapaženim ulogama.
Kritičari su posebno istakli napet odnos između Stoun i Plemonsa, koji filmu daje dodatnu psihološku težinu.
U galeriji pogledajte kako je Ema Stoun izgledala na dodeli Zlatnih globusa:
Film je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Veneciji 2025,gde je izazvao jake reakcije - od oduševljenja do zbunjenosti. Neki su ga opisali kao hrabar i eksplozivan povratak Lantimosovoj mračnoj ironiji, dok su drugi istakli njegovu ekstremnost i neprijatnost kao izazov za publiku.
''Bugonia'' nije klasičan triler o otmici niti tipični sci-fi film o vanzemaljcima. Lantimos koristi apsurd i grotesku kako bi progovorio o paranoji, teorijama zavere i nepoverenju u institucije, stvarajući film koji istovremeno zabavlja i uznemiruje.
U sezoni velikih i sigurnih projekata, ''Bugonia'' se ističe kao provokativan i nekonvencionalan naslov koji će se dugo prepričavati.
(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)
