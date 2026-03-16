Jedno od najvećih iznenađenja večeri bilo je to što je film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) na kraju završio kao ukupni pobednik Oskara 2026. Iako je „Grešnici“ (Sinners) ušao u trku sa rekordnih 16 nominacija i važio za jednog od glavnih favorita, film Pola Tomasa Andersona osvojio je šest Oskara, dok je „Grešnici“ stao na četiri. To je dodatno pojačalo utisak da je glavna trka bila potpuno otvorena do samog kraja.

Timoti Šalame ostao bez ijedne statue

Tokom većeg dela sezone nagrada često se govorilo da Timoti Šalame ima ozbiljne šanse da osvoji Oskara za ulogu u filmu „Marti Supreme“ (Marty Supreme). Ipak, na kraju je nagradu za najboljeg glavnog glumca odneo Majkl B. Džordan za „Grešnike“ (Sinners), dok je „Marti Supreme“ ostao bez ijednog Oskara. Upravo zato se ovaj ishod svrstava među najveće šokove večeri.

Majkl B. Džordan preokrenuo trku za najboljeg glumca

Pobeda Majkla B. Džordana dodatno je odjeknula jer je došla u izuzetno jakoj konkurenciji, u kojoj su bili i Timoti Šalame, Leonardo Dikaprio, Itan Hok i Vagner Moura. Njegov trijumf za dvostruku ulogu u filmu „Grešnici“ (Sinners) bio je prvi Oskar u karijeri i jedna od onih pobeda koje su potvrdile da završnica kampanje može potpuno da promeni odnos snaga.

Neočekivan ishod u novoj kategoriji za kasting

Mnogo pažnje privukla je i nova oskarovska kategorija za najbolji kasting, uvedena prvi put ove godine. Iako su mnogi očekivali da će „Grešnici“ (Sinners) biti favorit, pobedu je odnela Kassandra Kulukundis za film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another). Time je upravo taj film osvojio i istorijski prvi Oskar u ovoj kategoriji.

Retko izjednačenje koje je ušlo u istoriju

Jedan od najneobičnijih momenata večeri dogodio se u kategoriji za najbolji igrani kratki film. Oskar je dodeljen i filmu „Pevači“ (The Singers) i filmu „Dvoje ljudi koji razmenjuju pljuvačku“ (Two People Exchanging Saliva), što je označilo tek sedmo izjednačenje u istoriji Oskara. Takvi ishodi su izuzetno retki, pa je ova odluka odmah postala jedna od glavnih tema posle ceremonije.

Istorijska pobeda za kameru

Među važnijim iznenađenjima večeri našla se i pobeda Otem Djurald Arkapou za kameru u filmu „Grešnici“ (Sinners). Time je postala prva žena i prva crnkinja koja je osvojila Oskara u toj kategoriji, što je ovom trijumfu dalo i dodatnu istorijsku težinu.

Dokumentarac koji je pomrsio račune favoritima

U kategoriji za najbolji dugometražni dokumentarni film slavilo je ostvarenje „Gospodin Niko protiv Putina“ (Mr. Nobody Against Putin), iako su mnogi prognozeri očekivali drugačiji ishod. Pobeda ovog filma spada među one rezultate koji su još jednom pokazali da Oskari i dalje umeju da iznenade čak i kada deluje da je trka unapred rešena.

Veče puno obrta i nekoliko zamerki

Osim samih nagrada, komentarisala se i produkcija prenosa. U delu medijskih osvrta pojavile su se zamerke na režiju televizijskog prenosa, pojedine kadrove i ton ceremonije, kao i utisak da je reklamni deo programa bio previše upadljiv u odnosu na samu filmsku proslavu. Pošto su te ocene pre svega stvar komentara i kritičarskog utiska, a ne zvanično potvrđene činjenice, treba ih posmatrati kao deo šire reakcije na ceremoniju, a ne kao nesporan podatak.

