Kompletna lista dobitnika Oskara: Veliki uspeh ostvario film "Jedna bitka za drugom"
Ovogodišnje Oskare obeležio je veliki uspeh filma „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), koji je osvojio najvažniju nagradu za najbolji film, kao i priznanja za režiju, adaptirani scenario, montažu, sporednu mušku ulogu i kasting. Time je ostvarenje Pola Tomasa Andersona potvrdilo status glavnog pobednika 98. dodele nagrada Američke filmske akademije.
Dodela Oskara 2026. godine donela je i nekoliko istorijskih trenutaka. Kasandra Kulukundis postala je prva dobitnica novouvedene nagrade Akademije za najbolji kasting, prve nove kategorije uvedene od 2001. godine. Pored toga, Otam Đurald Arkapu postala je prva žena koja je osvojila nagradu Akademije za najbolju kinematografiju, za svoj rad na filmu „Grešnici“
Kompletna lista dobitnika Oskara 2026
- Najbolji film - „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolji glavni glumac -Majkl B. Džordan, „Grešnici“ (Sinners)
- Najbolja glavna glumica - Džesi Bakli, „Hamnet“ (Hamnet)
- Najbolja sporedna glumica - Ejmi Medigen, „Oružja“ (Weapons)
- Najbolji sporedni glumac - Šon Pen, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolja režija - Pol Tomas Anderson, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolja originalna pesma - „Golden“, iz filma „K-pop lovci na demone“ (KPop Demon Hunters)
- Najbolja originalna muzika - Ludvig Jeranson, „Grešnici“ (Sinners)
- Najbolji animirani film - „K-pop lovci na demone“ (KPop Demon Hunters)
- Najbolji međunarodni film - „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value), Norveška
- Najbolji dugometražni dokumentarni film - „Gospodin Niko protiv Putina“ (Mr. Nobody Against Putin)
- Najbolji kasting - Kassandra Kulukundis, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolji zvuk - Garet Džon, Al Nelson, Gvendolin Jejts Vitl, Geri A. Rico i Huan Peralta, „F1“ (F1)
- Najbolja kamera - Otem Djurald Arkapou, „Grešnici“ (Sinners)
- Najbolji originalni scenario - Rajan Kugler, „Grešnici“ (Sinners)
- Najbolji adaptirani scenario - Pol Tomas Anderson, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolji igrani kratki film - Nerešeno: „Pevači“ (The Singers) i „Dvoje ljudi koji razmenjuju pljuvačku“ (Two People Exchanging Saliva)
- Najbolji animirani kratki film - „Devojčica koja je plakala bisere“ (The Girl Who Cried Pearls)
- Najbolji kratki dokumentarni film - „Sve prazne sobe“ (All the Empty Rooms)
- Najbolji vizuelni efekti - Džo Letri, Ričard Banejm, Erik Sejndon i Danijel Baret, „Avatar: Vatra i pepeo“ (Avatar: Fire and Ash)
- Najbolja scenografija - Tamara Deverel i Šejn Vio, „Frankenštajn“ (Frankenstein)
- Najbolja montaža - Endi Jirgensen, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
- Najbolja šminka i frizura - Majk Hil, Džordan Semjuel i Kliona Fjuri, „Frankenštajn“ (Frankenstein)
- Najbolji kostim - Kejt Holi, „Frankenštajn“ (Frankenstein)
