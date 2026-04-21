Nova serija „Zvaćeš se Varvara“ koja je proteklog vikenda prikovala publiku kraj malih ekrana, u produkciji „TS medije“ i „Zilion filma“, donosi priču o potrazi za srećom kroz sudbine više likova, bez klasično postavljenog glavnog junaka. Svi su podjednako važni za tok radnje, dok je Varvara prva među jednakima.

Režiju potpisuje Dejan Zečević, koji priču vodi kroz složene unutrašnje svetove likova, dok scenario Miloša Radovića osvetljava suptilne slojeve borbe za sreću, smislom i unutrašnjim mirom.

Žanrovski spoj koji pomera granice

Serija „Zvaćeš se Varvara“ objedinjuje više žanrovskih pravaca i tako gradi posebnu atmosferu. U njoj se prepliću drama, melodrama, triler, fantastika, apsurd, horor i komedija, stvarajući priču koja gledaoce uvlači u snažan vrtlog emocija i odnosa.

U takvom pripovedačkom okviru stalno se preispituju granice između svetlosti i tame, radosti i bola, što dodatno pojačava utisak neizvesnosti i dubine.

Poseban segment priče odvija se u ženskom manastiru, a deo scena sniman je u manastiru Sisojevac, što je na članove ekipe ostavilo snažan utisak.

„Snimalo se u manastiru Sisojevac, i to je bilo posebno iskustvo energija prirode i ambijenta, potpuno vas preusmeri na suštinske vrednosti“, rekla je Danica Ristovski.

Gde se nalazi manastir Sisojevac

Manastir Sisojevac pripada Eparhiji braničevskoj Srpske pravoslavne crkve i nalazi se kraj reke Crnice, u selu Sisevac, na teritoriji opštine Paraćin.

Pretpostavlja se da je podignut u osmoj deceniji 14. veka, dok se u istorijskim izvorima prvi put pominje 1398. godine, u jednoj povelji kneginje Milice, izdatoj, po svemu sudeći, ktitoru manastira, monahu Sisoju Sinaitu. Iguman Sisoje tada je od kneginje dobio imanje u takozvanom Paraćinskom brodu, na reci Crnici.

Manastir je bio zadužbina iz vremena kneza Lazara Hrebeljanovića.

Crkva u Moravskom stilu i vekovi razaranja

Manastirska crkva podignuta je u Moravskom stilu i posvećena je Preobraženju. Živopis u njenoj unutrašnjosti sačuvan je samo u fragmentima, a potiče iz perioda posle 1402. godine.

Krajem 17. veka manastir je napušten i vremenom razoren, a u takvom stanju opisivao ga je i Feliks Kanić. Ipak, svetinja je dugo zadržala posebno mesto u narodnoj tradiciji.

Kult Svetog Sisoja i istorijski zapisi

Poznato je da su manastirski monasi 1509. godine odlazili u Rusiju da skupljaju milostinju. Prema njihovom svedočenju, u manastirskoj crkvi tada su se nalazile mošti Svetog Sisoja.

U narodu je postojao snažan kult poštovanja ovog svetitelja, pa su se vernici okupljali iako je manastir bio teško pristupačan, usred guste šume.

Patrijarh Arsenije Čarnojević u pismu pisanom u Požarevcu 25. maja 1689. godine, među nepokretnim dobrima manastira Ravanice, pominje i „metoh Sisoje na Črvniku na krstate Črnice“. Manastir se, inače, odavno nalazio na ravaničkom posedu.

Arheološka istraživanja i obnova svetinje

Dva veka kasnije, 1891. godine, u analizi geografske austrijske karte Srbije iz 1721. navodi se da su se „na izvoru Crnice oko sadašnjih razvalina manastira“ nalazila dva sela — Sisojevac i Manastir.

Arheolog dr Vladislav Petković je 1931. godine, planirajući iskopavanja na tom mestu, zabeležio da je manastirska crkva tada bila bez krova i zatrpana, ali da je po veličini bila ravna Ravanici i da je bila u potpunosti oslikana.

U njenoj unutrašnjosti nalazile su se ruševine debele od jednog do dva metra, nastale urušavanjem viših delova građevine. Oko hrama su se, prema navodima, nazirali bedemi sa kelijama i pirgovima.

Iste godine Moravska banovina finansirala je arheološka istraživanja kompleksa. Ekspediciju od 14 istraživača, koja je tokom dve sedmice u septembru radila na iskopavanjima, predvodio je upravo Petković iz Beograda. Značajnu pomoć pružio je i upravnik obližnjeg senjskog rudnika Švaba, Špet.

Obnovu manastira kasnije je sproveo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u periodu od 1972. do 1978. godine. Sisojevac je 1985. postao metoh obližnjeg manastira Ravanice, dok je narteks na manastirskoj crkvi obnovljen 1993. godine.

Manastir danas ima status spomenika kulture od velikog značaja

Danas je manastir Sisojevac pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja.

Iguman manastira je arhimandrit Matej Ristanović.

