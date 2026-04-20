Hrvatski književnik, scenarista i novinar Jurica Pavičić ostvario je još jedan ogroman uspeh na međunarodnoj sceni. Njegov višestruko nagrađivani roman "Crvena voda" našao se u širem izboru za prestižnu nagradu "Dagger", koju dodeljuje Udruženje pisaca kriminalističkih romana (Crime Writers' Association).

Foto: Laguna

Priznanje je specifično po tome što se fokusira na vrhunska kriminalistička dela koja nisu izvorno napisana na engleskom jeziku, čime se potvrđuje globalni kvalitet Pavičićevog pisanja. Pored "Crvene vode", izdavačka kuća Laguna je najavila da se na istoj listi našao i naslov "Čudni crteži" autora Ukecua, koji će se uskoro pojaviti u njihovom izdanju. Po ovom romanu plan je da se snimi i igrana serija, a adaptaciju je radila Ljubica Luković.

Roman "Crvena voda" Jurice Pavičića je priča o nestanku sedamnaestogodišnje Silve, o potrazi za njom, o pukotinama u porodici koju njen nestanak izaziva, o raspadu jedne države. Ovo je i najuspešniji Pavičićev roman koji je nakon prevoda na francuski 2021. dobio čak šest nagrada, između ostalih i nagradu „Le Points“ i nagradu „Grand Prix de la litterature policiere“ za najbolji evropski kriminalistički roman.

Promocija u Beogradu Foto: Laguna

  Knjiga je u Francuskoj prodata u tiražu od preko 45.000 primeraka, a Jurica razloge za uspeh vidi pre svega u popularnosti žanra, ali i zato što je knjiga priča o kolektivu, o zajednici kroz istoriju, i sudbini porodice i zajednice:

"Verujem da hronikalnost knjige koja obuhvata 30 godina života jednog podneblja, uz krimi priču, privlači čitaoce".

