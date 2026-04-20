Napuštena štamparija na periferiji Beograda ovog proleća dom je ekipi serije "Plava krv". Scenario potpisuju Mirko Stojković i Đorđe Milisavljević, režiju Miloš Avramović, a nastaje u koprodukciji s Radio-televizijom Srbije i realizuje je produkcija "Režim".

Simbol naslova

Porodična drama sa elementima američkih kriminalističkih serija bavi se privatnim i profesionalnim dešavanjima jedne policijske porodice. Radnja serije prati srpsku porodicu Kuburović. Oca Savu, kapetana Žandarmerije pred penzijom, ratnog veterana, njegovog sina Dušana, takođe zaposlenog u policiji. Tu je i ćerka Milica, budući psiholog, ali i prijatelji, kolege, američka administracija, albanski kriminal.

- Porodica Kugurović je u Žandarmeriji praktično od njenog osnivanja 1861. godine. Naslov simbolizuje tu "policijsku lozu" koja se prenosi s generacije na generaciju. Članovi ove porodice skoro da više ne prave razliku između sebe i same institucije - kaže Stojković.

Glavna uloga poverena je Nenadu Jezdiću, a na setu su uglavnom muškarci, ali biće i žena u ovoj priči.

- Ima malo ženskih uloga, ali su zato izuzetno važne. Njihov značaj i doprinos razvijanju priče je ono što im daje specifičnu težinu koja bez problema parira svim tim muškarcima u seriji.

"Plava krv" snimaće se do sredine juna u Beogradu, na Avali, Kosmaju, Tari i Goliji. Osam planiranih epizoda pred gledalištem će biti početkom sledeće godine. Autori su bili veoma tajanstveni po pitanju radnje, ali je novinarima sve dileme razrešio Miodrag Radonjić, koji igra poručnika Grujića.

- On je već iskusan u svom poslu i na neki način se ugleda na svog starijeg kolegu kapetana Kuburovića, kog igra Nenad Jezdić, čija ćerka je oteta, i daje sve od sebe da mu pomogne da reši taj problem i da je vrati. I u toj celoj akciji zapravo pomaže cela ekipa iz Žandarmerije - objasnio je Radonjić.

Pavle Mensur tumači lik Dušana Kuburovića, koji jedini na setu nosi odelo.

- Igram Savinog sina i Miličinog brata, koji je veoma bitan deo priče. Dušan je policijski službenik koji se poslom bavi kroz diplomatiju, međunarodne odnose i evropske integracije. Na početku serije moj junak deluje poprilično nezrelo za izazove koji ga čekaju, ali kako radnja odmiče, on se menja - navodi Mensur.

Matiju Vargu igra Lazar Tasić, koga smo upoznali u seriji "Sablja".

- Pripremao sam se za prethodnu seriju radeći sa čovekom koji je preko 20 godina u policiji i bio je pripadnik Žandarmerije. Iz tog iskustva sam zaključio da su najvažnije osobine tih ljudi disciplina, odanost i poštovanje zasluga - konstatuje Tasić i ističe da su on i njegove kolege i ranije imali iskustva igrajući uloge policijskih službenika, pripadnika specijalnih jedinica ili likova koji dolaze u dodir sa oružjem i sličnim životnim okolnostima.

Stevana igra Miloš Petrović Trojpec, koga smo kao i Radonjića gledali u "Južnom vetru". Na pitanje kako su gradili likove i da li su imali kontakte s policijskim svetom, Miodrag objašnjava razliku između različitih policijskih struktura.

Poligon i borilačke veštine

- Postoje razlike u policiji, ima više oblasti. Ja sam imao iskustva i u drugim policijskim serijama. Velika je razlika između birokratskog policajca, inspektora i ljudi koji rade u ministarstvu, i Žandarmerije, koja po disciplini i rasporedu više podseća na vojsku. Nije vojska, ali je zasnovana na fizičkoj spremi, disciplini i ozbiljnosti. Imali smo prilike da snimamo i na lokacijama gde oni treniraju, i vidi se koliko je to ozbiljan sistem, ozbiljan poligon, gde treniraju i džudo i borbene veštine - zapazio je Radonjić, koji je trenirao džudo dugo godina.

