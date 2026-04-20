U utorak 21. aprila u Beogradu kao i u petak, 24. aprila, sa početkom u 20 časova u Novom Sadu održaće se koncerti pijanistkinje Ane Dragosavljević. Beogradski nastup biće u UK Parobrod, dok će novosadska publika imati priliku da uživa u opusu ove umetnice u Gradskoj koncertnoj dvorani.

„Između nas“ je klavirski koncert o bliskosti koju muzika može da stvori. Nastao iz potrebe da klavir i muzika koja se na njemu izvodi ponovo postanu bliski, ovaj program donosi poznate melodije u novom ruhu i klasiku sa dodatnom toplinom. Najdublje stvari u muzici ne dešavaju se na sceni, već u prostoru koji delimo dok slušamo. Zato se ovaj koncert ne svira za publiku, već sa njom - između nas.

Ana Dragosavljević rođena je u Novom Sadu. Klavir počinje da svira sa pet godina, a niže i srednje muzičko obrazovanje, kao nosilac Vukove diplome, završava u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“. Osnovne i master studije klavirskog izvođaštva završila je na Kraljevskom konzervatorijumu u Antverpenu, u klasi Sergeja Edelmana, sa najvišim akademskim počastima – magna cum laude.

Dobitnica je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, uključujući tri prve nagrade na republičkom takmičenju i drugu nagradu na međunarodnom „Memorijalu Isidora Bajića“. Višestruko je nagrađivana Vidovdanskom nagradom Grada Novog Sada i nagradom Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositej Obradović“. Laureat je i stipendista Kraljevske obrazovne fondacije „Bolster“ i međunarodne organizacije „Soroptimist“.

Kroz svoj umetnički rad Ana spaja klasičnu i savremenu muziku, razvijajući autentičan, moderan izraz i poseban odnos sa publikom - što koncert „Između nas“ čini intimnim i snažnim muzičkim doživljajem.

Ulaznice po promotivnoj ceni od 800 dinara dostupne su u ograničenom broju, onlajn i na svim prodajnim mestima Gigs Tix-a.