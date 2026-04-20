Predstavom ''Mala'', pozorišta Centra za kulturu ''Masuka'' iz Velike Plane, u ponedeljak (20.4) uveče je u Vukovom domu kulture otvoren devetnaesti Festivala glumačkih ostvarenja ''Dragan Tošić'', koji organizuje Kulturno-umetničko društvo ''Karadžić''.

Zvanično je festival otvorio pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je rekao da je ''Loznica zavičaj velikana, grad velike prošlosti, geografski na obodu naše zemlje, ali koji se nalazi na jednoj od centralnih pozicija na kulturnoj mapi Srbije, mesto koje nikada nije bilo kulturna provincija''.

- Loznica se poslednjih godina ozbiljno razvija i skladu sa tim želimo da obogatimo i kulturne sadržaje našega grada. KUD ''Karadžić'' je institucija koja duže od 170 godina obavlja svoju kulturnu misiju, a grad će nastaviti da mu pruža podršku, pogotovo kada je pitanju ovaj festival koji je za prethodnih 18 godina okupio nekoliko stotina glumaca, i nekoliko desetina pretežno amaterskih, ali je bilo i profesionalnih predstava – kazao je on i dodao da se nada da će Loznica u bliskoj budućnosti imati i Gradsko pozorište.

Od prvog Festivala glumačkih ostvarenja 2007. do danas se razvio u značajnu manifestaciju koja afirmiše talentovane glumce i okuplja umetnike da podseti na snagu teatra. Sve do nedelje Loznica će biti puna glumaca koji će svako veče glumačke bravure izvoditi na sceni Vukovog doma kulture na radost ovdašnje pozorišne publike.

Festival glumačkih ostvarenja Dragan Tošić

Festivalski dani nastavljaju se u utorak predstavom ''Poltron'' Centra za kulturu ''Milivoje Živanović'' iz Požarevca dok će se u sredu predstaviti Radna jedinica CKU ''Teatar 91'' iz Aleksinca koja gostuje sa ''Urbanim legendama''. Četvrtak je dan za JP Sportsko-kulturni centar ''Obrenovačko pozorište'' iz Obrenovca sa predstavom ''Miš'' dok će ''Šabačko pozorište'' dan posle odigrati komad ''Dogodine u isto vreme'', a u subotu će pred lozničku publiku izaći Studio glume ''Teatar 011'' iz Beograda sa predstavom ''1:11''. Festivalsko druženje završava se u nedelju predstavom ''Drž’ ne daj'' beogradske Akademije 28 iz Beograda koja će biti izvedena u čast glumaca nagrađenih za najuspešnija glumačka ostvarenja ovogodišnjeg festivala. Već tradicionalno posle svake predstave publika će, kao i prethodnih godina birati glumca, ili glumicu večeri, a ova nagrada se dodeljuje od strane žirija publike, koji čini 11 članova izabranih nasumično od strane organizatora. Poslednje festivalske večeri biće uručene nagrade za najbolju mušku i žensku glavnu ulogu, najbolje muške i ženske epizodiste i najboljeg mladog glumca.

Festival glumačkih ostvarenja od 2023. godine nosi ime prerano preminulog Dragana Tošića, nekadašnjeg predsednika KUD ''Karadžić'', svojevremeno predsednika stručnog festivalskog žirija i jednog od osnivača manifestacije. Utisak prve festivalske večeri malo je pokvarila kiša i slabija poseta publike, ali se domaćini nadaju da će narednih večeri biti bolje.