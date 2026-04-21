Glumica Jovana Petronijević je nova v.d. direktorka Kulturnog centra Beograda
Glumica Jovana Petronijević postavljena je za novu vršiteljku dužnosti direktorke Kulturnog centra Beograda, dok dosadašnja v.d. direktorka Ninela Gojković više nije na toj funkciji. Kako prenose domaći mediji do promene je došlo odlukom Skupštine grada Beograda.
Promena na čelu Kulturnog centra Beograda
Ninela Gojković je pre imenovanja na mesto vršiteljke dužnosti direktorke godinama bila angažovana u Kulturnom centru Beograda, gde je radila na različitim pozicijama.
Sada je na čelo ove ustanove kulture došla Jovana Petronijević, glumica poznata publici po brojnim televizijskim i pozorišnim ulogama.
Jovana Petronijević diplomirala u klasi Mirjane Karanović
Jovana Petronijević završila je Akademiju umetnosti u Beogradu, u klasi glumice i profesorke Mirjane Karanović. Široj publici najpoznatija je po ulozi profesorke Cuce u seriji „Kursadžije“, koja joj je donela veliku prepoznatljivost.
Posle „Kursadžija“ okrenula se pozorištu
Mediji su ranije beležili da se Jovana Petronijević nakon serije „Kursadžije“ više posvetila pozorištu. Između ostalog, igrala je u predstavi „Žensko srce u šinjelu“, koju je režirala Mirjana Karanović, po tekstu Mihajla Vitezovića.
Ova predstava izvedena je 2023. godine u Srpskom kulturnom centru u Pekingu.
Publika je pamti i po drugim televizijskim ulogama
Prema pisanju medija, nakon angažmana u „Kursadžijama“, Jovana Petronijević tumačila je i lik Stojanke u okviru emisije „Zvezde Granda Specijal“.
Pored toga, igrala je i u seriji „Moj rođak sa sela“, dok je publika trenutno može gledati u edukativnom serijalu za decu „Šašava planeta“.
