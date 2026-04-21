Glumica Jovana Petronijević postavljena je za novu vršiteljku dužnosti direktorke Kulturnog centra Beograda, dok dosadašnja v.d. direktorka Ninela Gojković više nije na toj funkciji. Kako prenose domaći mediji do promene je došlo odlukom Skupštine grada Beograda.

Promena na čelu Kulturnog centra Beograda

Ninela Gojković je pre imenovanja na mesto vršiteljke dužnosti direktorke godinama bila angažovana u Kulturnom centru Beograda, gde je radila na različitim pozicijama.

Jovana Petronijević imenovana za novu v.d. direktorku Kulturnog centra Beograda Foto: youtube/Bez Filtera Sa Sarom Miom

Sada je na čelo ove ustanove kulture došla Jovana Petronijević, glumica poznata publici po brojnim televizijskim i pozorišnim ulogama.

Jovana Petronijević diplomirala u klasi Mirjane Karanović

Jovana Petronijević završila je Akademiju umetnosti u Beogradu, u klasi glumice i profesorke Mirjane Karanović. Široj publici najpoznatija je po ulozi profesorke Cuce u seriji „Kursadžije“, koja joj je donela veliku prepoznatljivost.

Posle „Kursadžija“ okrenula se pozorištu

Mediji su ranije beležili da se Jovana Petronijević nakon serije „Kursadžije“ više posvetila pozorištu. Između ostalog, igrala je u predstavi „Žensko srce u šinjelu“, koju je režirala Mirjana Karanović, po tekstu Mihajla Vitezovića.

Ova predstava izvedena je 2023. godine u Srpskom kulturnom centru u Pekingu.

Publika je pamti i po drugim televizijskim ulogama

Jovana Petronijević u predstavi Žensko srce u šinjelu Foto: Damir Dervišagić

Prema pisanju medija, nakon angažmana u „Kursadžijama“, Jovana Petronijević tumačila je i lik Stojanke u okviru emisije „Zvezde Granda Specijal“.

Pored toga, igrala je i u seriji „Moj rođak sa sela“, dok je publika trenutno može gledati u edukativnom serijalu za decu „Šašava planeta“.

