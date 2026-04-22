Svetska premijera novog HBO Original dokumentarnog filma Tatjane Božić, "Tragovi pripadanja" (Fragments of Belonging), biće održana u takmičarskom programu ZagrebDox festivala. Projekcija je zakazana za petak, 24. april u 19:30 (Kaptol Boutique Cinema), nakon čega slede razgovori sa autorima. Dnevna projekcija biće održana u subotu, 25. aprila u 17:00.

Foto: HBO

Film prati Tatjanu, pomalo usamljenu rediteljku i samohranu majku rođenu u Hrvatskoj, koja je živela širom Evrope pre nego što se nastanila u Amsterdamu. Petnaest godina kasnije, njen sin tinejdžer stidi se svoje neobične majke sa izraženim slovenskim akcentom, kojoj nedostaje tipična holandska suzdržanost. Ipak, to je stara priča, jer Tatjana se oduvek i svuda osećala kao strankinja.

Rešena da konačno pronađe „sveti gral“ pripadanja, ona obilazi prijatelje i rodbinu rasute širom Evrope i pita ih kako se taj osećaj zapravo pronalazi. Na tom putovanju susreće se sa različitim sudbinama i pokušajima uklapanja, sve dok se ne suoči sa uzrocima sopstvenog osećaja nepripadanja.

Sniman u Holandiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, dokumentarac „Tragovi pripadanja“ gradi slojevit i emotivan mozaik rasutih života i večite potrage za mestom kojem pripadamo. Uz dozu humora i samoironije, film donosi intimnu, ali i univerzalnu priču o identitetu, migracijama, majčinstvu i nasleđenim obrascima. Muziku za film potpisuju holandska kompozitorka u usponu Stere Hond i nagrađivani rumunsko-holandski kompozitor Aleks Simu.

Film je realizovan u produkciji LEWA Productions (producentkinja Magdalena Petrović), u koprodukciji sa HBO-om (izvršna producentkinja za HBO Original Hanka Kastelicova i producentkinja Tereza Bona Kejlova), kao i kompanijama Doppelplusultra Filmproduktion i Spacedust Productions, uz podršku HAVC-a, MOIN Film Fonda Hamburg Schleswig-Holstein i Amsterdam Fund for the Arts (AFK).