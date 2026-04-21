Slušaj vest

Monodrama „Knjiga o Milutinu“, u izvođenju Nenada Jezdića, godinama važi za jednu od najtraženijih i najcenjenijih pozorišnih predstava na domaćoj sceni. Za ovu kultnu izvedbu gotovo uvek se traži karta više, a publika je doživljava kao snažno, emotivno i duboko potresno scensko iskustvo. Ipak, ni rasprodata sala, ni velika očekivanja, ni poštovanje koje ova monodrama uživa nisu bili dovoljni da baš svi u publici pokažu osnovni pozorišni bonton.

Nenad Jezdić u monodrami Knjiga o Milutinu Foto: Promo/Nikola Vukelić

Na sinoćnjem izvođenju u Zvezdara teatru, predstava je završena uz desetominutne stojeće ovacije. Posle snažne i emotivne završnice, Nenad Jezdić je podigao šajkaču visoko ka nebu i tiho poručio publici: „Budite u miru.“ Međutim, pre tog upečatljivog kraja dogodio se trenutak koji je obeležio veče — glumac je morao da reaguje zbog muškarca iz publike koji je sve vreme koristio telefon i snimao predstavu, navodi Telegraf.

Muškarac iz trećeg reda snimao predstavu uprkos upozorenjima

Iako je publika pre početka predstave više puta zamoljena da skloni telefone, uz jasno upozorenje da su fotografisanje i snimanje zabranjeni, jedan muškarac iz trećeg reda odlučio je da to ignoriše.

Dok su se iza Jezdića smenjivale slike stradalog naroda, a glumac maestralno vodio priču, čovek iz publike bavio se telefonom i snimao monodramu. Svetlo ekrana u mračnoj sali nije ometalo samo glumca, već i gledaoce koji su sedeli u njegovoj neposrednoj blizini.

Jezdić ga je prvo upozorio mimikom, ali nije vredelo

Posle otprilike pola sata predstave, Nenad Jezdić je najpre pokušao da bez reči opomene muškarca. Još u ulozi, koristio je mimiku i gestove kako bi mu stavio do znanja da spusti telefon. U jednom trenutku čak je i pucnuo prstima, pokazujući da uređaj treba skloniti.

Međutim, muškarac na to nije reagovao. Nastavio je da snima, kao da se ništa ne događa.

Kada je postalo jasno da tiho upozorenje ne daje rezultat, Jezdić je sa scene morao direktno da mu se obrati.

„Skloni to iz ruke“ i „Spusti to odmah!“

U trenutku kada više nije mogao da ignoriše ometanje, Nenad Jezdić je prekinuo scenski tok i povikao muškarcu iz publike:

„Skloni to iz ruke!“

Pošto ni to očigledno nije bilo dovoljno, glumac je bio primoran da bude još direktniji, pa mu je sa bine poručio:

„Spusti to odmah!“

Prema navodima, muškarac se na ovu opomenu čak nasmejao, što je dodatno pojačalo utisak neprijatnosti u sali. Tek kada je neko iz publike ledenim šapatom dobacio da nema snimanja i fotografisanja, čovek je konačno ozbiljno shvatio situaciju i spustio telefon.

Jezdić je i ranije prekidao predstavu zbog telefona

Ovo nije prvi put da Nenad Jezdić reaguje zbog neprimerenog ponašanja publike tokom „Knjige o Milutinu“. Jednom prilikom glumac je na kratko prekinuo predstavu zbog žene koja je tokom izvođenja nonšalantno razgovarala telefonom.

Tada ona, kako se navodi, nije bila jedina osoba u publici koja je koristila telefon tokom trajanja monodrame, pa je pored samog glumca i Zvezdara teatar preko društvenih mreža skrenuo pažnju na osnovna pravila ponašanja u pozorištu.

Jezdićevo obraćanje publici ostalo je upamćeno

Nakon jednog od ranijih incidenata, Nenad Jezdić se na kraju predstave obratio publici rečima koje su snažno odjeknule:

„Kad se trudiš da igrom demantuješ pisca koji je rekao ‘da je Gospod hteo ovakvu sudbinu bi dodelio narodu nekom čitljivijem, pismenijem, narodu nekom manje zaboravnom nego što smo mi Srbi’. Pazite koliki je naš zaborav, kad mi dođemo u pozorište i telefoniramo pola sata. Bez prestanka telefoniramo. I vi mi, gospođo, oprostite što sam vas opomenuo, ali nemam živce kao konj, nisam mogao da izdržim. Pola sata ste bili na telefonu i ja sam vas video. I vidim vas, i sada vas vidim, praštajte ljudi, molim vas oprostite mi“, rekao je Nenad Jezdić tokom obraćanja publici.

Ove reči još jednom su pokazale koliko glumcu znači ne samo predstava koju izvodi, već i odnos prema publici i samom činu pozorišta.

Telefonima nije mesto u pozorištu

Incident sa predstave „Knjiga o Milutinu“ ponovo je otvorio pitanje ponašanja publike u teatru. Mobilni telefoni danas su postali gotovo stalni deo svakodnevice, ali pozorište je jedno od retkih mesta gde se i dalje očekuje potpuna pažnja, tišina i poštovanje.

