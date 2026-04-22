Nakon što smo pre nekoliko dana pisali o tome da je prošle godine preminula Mirjana Sula Vuisić, supruga legendarnog glumca Pavla Vuisića, ali da njihova porodična grobnica nije u reprezentativnom stanju, interesovanje za ovu temu ne jenjeva.

Našoj redakciji se ovim povodom mejlom obratio Viktor Laziću ime udruženja Adligat, koji je izneo svoju stranu priče.

On tvrdi da pokojni glumac i njegova supruga nisu zaboravljeni i da članovi Adligata redovno obilaze večnu kuću na godišnjice rođenja i smrti, kao i na najveće praznike, i da o tim okupljanjima postoji desetine fotografija i snimaka. Takođe, Lazić navodi i da se grob redovno održava.

- Grobnica je od belog mermera i zahteva minimalno održavanje. Nije očišćena zbog nedavnih "prljavih" kiša i nije ni čistija ni prljavija od svih okolnih grobova - tvrdi predsednik Adligata.

Lazić nam je otkrio i kako je zaista izgledao ispraćaj na večni počinak Sule Vuisić, koja je nadimak dobila po rimskom imperatoru Korneliju Suli.

- Pavle Vuisić nije želeo da na njegovom ispraćaju bude veliki broj ljudi ("samo ona i ja", napisao je u svom testamentu), a isto je želela i njegova supruga. Ipak se na kremaciji pojavilo petnaestak najbližih članova porodice i prijatelja, dok je na polaganju urne bio manji broj ljudi, čime je učinjen pijetet prema njenoj poslednjoj želji. Okupljenima na kremaciji pročitani su stihovi Pavla Vuisića: "A kad ja pretvorim ove svoje goleme ruke u kamen / A kad ja pretvorim, nikom se neće znati znamen / Onda kad ja pretvorim, ove svoje umorne ruke u kamen... " Karakter kameni, a ruke umorne - od životnih nedaća, od osećanja koja su se u njenim mršavim rukama osećala kao na duši - rekao je Lazić, lični prijatelj Mirjane Vuisić poslednje dve decenije njenog života.

Viktor je objasnio i na koji način je pokojna Vuisićeva udovica godinama bila zloupotrebljavana od strane onih koji je trebalo da održavaju groblje i grobnicu, a nisu, iako su za to bili i uredno plaćeni. O iznetim činjenicama on poseduje i dokaze o uplatama.

- Ljudi koji održavaju groblje su godinama zloupotrebljavali dobru prirodu i pijetet koji je Mirjana Vuisić imala prema pokojnom suprugu, naročito u poznim godinama. Umrla je u 91. godini, pa su joj naplaćivali održavanje groblja i grobnice bez izdavanja priznanica. Grob nisu održavali, čemu sam lično prisustvovao i time bio zgrožen, kao i ostali prisutni koji tome mogu posvedočiti. Kako Pavle i Mirjana nisu imali dece, dogovorili smo da ja lično budem odgovoran za održavanje njihovog groba posle njene smrti. Zato sam 11. juna 2025. godine uplatio 53.160 dinara za održavanje - naknadu za uređenje površine groblja - grobnica 11. reda od 1. januara 2018. do 31. decembra 2025. godine, a 2. marta 2026. još 7.642 dinara, čime su sve dažbine izmirene do 31. decembra 2026. godine - priča on i dodaje:

- Mislim da je 60.802 dinara za održavanje grobnice, uz dodatnih 32.426 dinara uplaćenih za kasetu sa urnom. Dakle, ukupno 93.228 dinara i sve to plaćeno u roku manjem od godinu dana, dovoljno da se grob pristojno održava. Bez obzira na to, mi ćemo, u sklopu redovnih aktivnosti koje su planirane našim programom, donetim još prošle godine, pred godišnjicu Mirjanine smrti 14. maja i Pajinog rođenja 10. jula lično očistiti mermerni grob. To činimo najmanje dva puta godišnje prethodnih pet godina, uz izdavanje čitulja, tako da može prisustvovati ko želi - naveo je Lazić u dopisu.

Putopisac i predsednik udruženja Adligat ističe da je ostavina završena tek u februaru i da pre toga nije bilo moguće da se bilo šta više radi na grobnici, kao što je poliranje mermera.

- Sa svojom najužom porodicom i članovima Adligata češće sam obilazio grobnicu Vuisića nego grobove svojih predaka. Pažnje javnosti je Mirjani bilo previše tokom celog života, a nažalost, izgleda da ni posle smrti Paja i Sula ne mogu da počivaju na miru - zaključio je potreseni Lazić.

Pavle Vuisić: