Najbolji film 31. Festivala autorskog filma "Sorella di Clausura" Ivane Mladenović od 23. aprila stiže pred domaću bioskopsku publiku. Reč je o gorko-slatkoj pank komediji, smeštenoj je u Rumuniju 2008, neposredno po ulasku zemlje u Evropsku uniju, na samom početku globalne finansijske krize.

Foto: Promo



Glavna junakinja je 36-godišnja Stela, koja živi na periferiji Temišvara s brojnom porodicom u malom stanu. Iako ima fakultetsko obrazovanje, primorana je na razne fabričke poslove, ali ni na jednom ne uspeva da se zadrži.

Od svoje 12. godine Stela je zaljubljena u Bobana, popularnog muzičara s Balkana (inspiracija za lik bio je Goran Bregović, prim. aut.). Ta zaljubljenost, tačnije, opsesija, verovatno je jedina stvar koja je održava u njenom, inače tužnom i depresivnom životu. Upoznaje Veru, jednu od Bobanovih navodnih ljubavnica, koja ne samo da obeća Steli da će je upoznati s njenim idolom već i da će joj pomoći da pobegne od siromaštva...

Ivana Mladenović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Srpsko-rumunska rediteljka Ivana Mladenović, rođena u Kladovu, napisala je scenario zajedno sa Adrijanom Skjopom i Momirom Miloševićem. Priča je delimično inspirisana neobjavljenim memoarima "Najduži san" Lilijane Pelić (Pelici), a Ivana je film posvetila svojoj tragično nastradaloj prijateljici, muzičarki Anki Pop, koja je bila inspiracija za lik Vere.

- "Sorella di Clausura" predstavlja priču o igri između stvarnosti i snova. Iako u svojoj srži tragičan, film je, pre svega, empatična parodija romantične melodrame. Smešten na margine Balkana, on istražuje koliko magije i fikcije jedan savremeni, naizgled napredni svet može da podnese. Istovremeno se bavi odnosom između seksa i kapitala, preciznije, pitanjem da li seks može biti zamena za novac, odnosno da li može da zaustavi glad ili inflaciju - kaže Mladenovićeva.

Foto: Promo



U glavnoj ulozi je Katja Paskariju, zvezda pobednika Berlinala "Baksuzni seks ili luda pornografija" Radua Žudea, a uz nju igraju i Čendana Trifan, Miodrag Mladenović, Arnold Kelš, Katalin Đordea i Adrijan Radu.

Film je imao svetsku premijeru u takmičarskom programu Festivala u Lokarnu, gde je osvojio nagradu za najbolju glumicu. U Sarajevu je dobio priznanje za režiju, a na Festivalu autorskog filma odneo je gran pri "Aleksandar Saša Petrović". Ivanu naša publika zna kao glavnu glumicu u seriji "Blok 27", a domaći kritičari ističu da je novi film snimljen u najboljem duhu crnog talasa, ali i da podseća na rumunsku verziju Štefice Cvek, književne junakinje Dubravke Ugrešić, koju je Rajko Grlić ekranizovao u klasiku "U raljama života".

