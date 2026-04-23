Najbolji film 31. Festivala autorskog filma "Sorella di Clausura" Ivane Mladenović od 23. aprila stiže pred domaću bioskopsku publiku. Reč je o gorko-slatkoj pank komediji, smeštenoj je u Rumuniju 2008, neposredno po ulasku zemlje u Evropsku uniju, na samom početku globalne finansijske krize.

Foto: Promo


Glavna junakinja je 36-godišnja Stela, koja živi na periferiji Temišvara s brojnom porodicom u malom stanu. Iako ima fakultetsko obrazovanje, primorana je na razne fabričke poslove, ali ni na jednom ne uspeva da se zadrži.

Od svoje 12. godine Stela je zaljubljena u Bobana, popularnog muzičara s Balkana (inspiracija za lik bio je Goran Bregović, prim. aut.). Ta zaljubljenost, tačnije, opsesija, verovatno je jedina stvar koja je održava u njenom, inače tužnom i depresivnom životu. Upoznaje Veru, jednu od Bobanovih navodnih ljubavnica, koja ne samo da obeća Steli da će je upoznati s njenim idolom već i da će joj pomoći da pobegne od siromaštva...

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar


Srpsko-rumunska rediteljka Ivana Mladenović, rođena u Kladovu, napisala je scenario zajedno sa Adrijanom Skjopom i Momirom Miloševićem. Priča je delimično inspirisana neobjavljenim memoarima "Najduži san" Lilijane Pelić (Pelici), a Ivana je film posvetila svojoj tragično nastradaloj prijateljici, muzičarki Anki Pop, koja je bila inspiracija za lik Vere.

- "Sorella di Clausura" predstavlja priču o igri između stvarnosti i snova. Iako u svojoj srži tragičan, film je, pre svega, empatična parodija romantične melodrame. Smešten na margine Balkana, on istražuje koliko magije i fikcije jedan savremeni, naizgled napredni svet može da podnese. Istovremeno se bavi odnosom između seksa i kapitala, preciznije, pitanjem da li seks može biti zamena za novac, odnosno da li može da zaustavi glad ili inflaciju - kaže Mladenovićeva.

Foto: Promo


U glavnoj ulozi je Katja Paskariju, zvezda pobednika Berlinala "Baksuzni seks ili luda pornografija" Radua Žudea, a uz nju igraju i Čendana Trifan, Miodrag Mladenović, Arnold Kelš, Katalin Đordea i Adrijan Radu.

Film je imao svetsku premijeru u takmičarskom programu Festivala u Lokarnu, gde je osvojio nagradu za najbolju glumicu. U Sarajevu je dobio priznanje za režiju, a na Festivalu autorskog filma odneo je gran pri "Aleksandar Saša Petrović". Ivanu naša publika zna kao glavnu glumicu u seriji "Blok 27", a domaći kritičari ističu da je novi film snimljen u najboljem duhu crnog talasa, ali i da podseća na rumunsku verziju Štefice Cvek, književne junakinje Dubravke Ugrešić, koju je Rajko Grlić ekranizovao u klasiku "U raljama života".

Zavirite u svet serije "Blok 27" gde glavnu ulogu igra Ivana Mladenović

ZAVIRITE U BLOK 27 NA NOVOM BEOGRADU: Kako se snimala popularna tinejdž serija Foto: Dunja Dopsaj


Domaći distributer filma "Sorella di Clausura" je "Fajv stars films". Od četvrtka, 23. aprila je na repertoaru sledećih bioskopa: Tuckwood Cineplex, Art bioskop Kolarac, Abazija Palić, Cineplexx Ušće, Kulturni centar Novog Sada (od 25. aprila), Centar za kultur Lazarevac (26. 4), Studentski kulturn centar Kragujevac (26. 5)... 

Ne propustiteKulturaDominacija! Četiri Srca Sarajeva za autore iz Srbije: Evo spiska nagrađenih umetnika
Reditelj Stefan Đorđević
KulturaKO JE MILUTIN IZ BLOKA 27: Gine već u prvoj epizodi, a njegov sin razrešio je MISTERIJU KAKO JE ZAVRŠIO U SERIJI
Planeta(VIDEO) RUMUNSKI VERNICI NA ULICAMA PROTIV GEJ FILMA SRPSKE REŽISERKE: To nam ruši tradicionalne vrednosti!
KulturaPOSLE BLOKA 27 PIŠEM SERIJU ZA DIZNI Ivan Knežević, kreator tinejdž misterije, o nastavku, planovima i saradnji sa HBO
