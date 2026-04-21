Beogradska filharmonija priređuje poseban omaž Isidori Žebeljan zajedno sa solo hornistom Berlinske filharmonije, Štefanom Dorom, pod palicom Kristijana Rajfa, u petak 24. aprila (Kolarac, 20 č).

Pored njene kompozicije „Igra drvenih štapova“, orkestar izvodi filharmonijsku porudžbinu Veljku Nenadiću „Mezijski hramovi“, nastalu prema motivima i temama Isidorinog Koncerta za hornu koji nije uspela da dovrši.

Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Jedan od najvažnijih koncerata u filharmonijskoj sezoni zatvara poseban krug slaveći stvaralaštvo Isidore Žebeljan, najprominentnije srpske kompozitorke. Beogradska filharmonija je svojevremeno poručila Koncert za hornu koji je Isidora trebalo da napiše za Štefana Dora. Nažalost, prerana smrt ju je sprečila da završi kompoziciju koju je jedan od najboljih hornista sveta trebalo da izvede u filharmonijskoj sezoni 20/21. Ali, Beogradska filharmonija je nastavila rad na Isidorinom nasleđu tako što je poručila od mladog kompozitora Veljka Nenadića, nekadašnjeg Isidorinog studenta, da prema njenoj ideji iskomponuje novo delo kao posvetu umetnici.

„Polazeći od ideje hrama ne samo kao arhitektonske tvorevine, već i kao simbola arhetipskog duhovnog prostora, Mezijski hramovi – Himne za hornu i orkestar crpe svoju glavnu muzičku i vanmuzičku inspiraciju iz mitskog, obrednog i duhovnog, kao i šireg istorijskog i kulturnog nasleđa antičke Mezije, rimske provincije južno od Dunava, koja je obuhvatala delove današnje Srbije i Balkana […] Mezijski hramovi posvećeni su Isidori Žebeljan, a u sam muzički tok kompozicije utkani su fragmenti, motivi i teme iz njenog Koncerta za hornu, ranije naručenog od Beogradske filharmonije, koji nije uspela da dovrši“, rekao je Veljko Nenadić.

Isidorin dugogodišnji saradnik Štefan Dor u petak ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom, a nastup započinje izvođenjem „Igre drvenih štapova“ Isidore Žebeljan, za hornu i gudački orkestar. Koncert zaokružuje još jedna kompozicija koja se u literaturi spominje kao „delo koje je komponovano dva puta" Šumanova Simfonija br. 4, pod palicom Kristijana Rajfa, dobitnika Gremija. Već poznat filharmonijskoj publici, Rajf je izgradio reputaciju umetnika izuzetne muzikalnosti, inovativnog programskog pristupa i vrhunske tehničke preciznosti.

Ulaznice su u prodaji na filharmonijskoj blagajni kao i onlajn.