Izložba ''Poetski cvetnik'', autorke msr Ane Čugurović, etnologa/antropologa u lozničkom Centru za kulturu "Vuk Karadžić" otvorena je danas povodom obeležavanja 15 godina rada Muzeja jezika i pisma u Tršiću. Na izložbi su prikazani različiti cvetovi i potpuno različiti načini pisanja o njima i ona donosi nekoliko različitih značenja cvetanja u srpskom jeziku i srpskoj kulturi.

Foto: T.Ilić



Prema rečima autorke ''Poetski cvetak'' čine prikupljene pesme iz različitih perioda, od različitih pesnika, a koje se odnose na cveće iz naše okoline. Zastupljeno je više od dvadeset vrsta cvetova i više od 20 pesnika, a prikazano je oko 40 pesama inspiranih cvećem, među kojime su i dve narodne, kazala je ona.

Foto: T.Ilić



- Poezija obogaćuje naš jezik i evo prilike da povodom decenije i po trajanja Muzeja jezika i pisma prikažemo cveće u poeziji. Cveće može da predstavlja različite vrste ljubavi što i vidimo po izloženim stihovima. Dizajn izložbe uradila je Elda Stanković sa Fakulteta primenjenih umetnosti, a koristila je svoj font ABV nastao insiprisan slovima iz Bukvara koji je radila zajedno sa mentorkom Oliverom Stojadinović. Na ovoj izložbi taj font je kombinovala sa vezovima monograma i sa onim što je mogla da vidi u tradiciji. Tako je stvorila vizuelni identitet izložbe koja će ovde biti izložena do septembra za kada, u saradnji sa Školom istorije srpskog jezika, pripremamo novu postavku posvećenu vodenicama – rekla je Čugurovićeva i istakla da zahvaljujući postojanju ovoga muzeja možemo na živ način da čuvamo delo Vuka Stefanovića Karadžića u njegovom rodnom Tršiću.

Foto: T.Ilić



Direktorka Centra za kulturu Snežana Nešković Simić, rekla je na otvaranju izložbe da ona osim ''buketa cveća nudi i buket stihova naših poznatih pesnika koji su pisali o biljkama, cveću, ali i o tome koliko je neodvojiva priroda od čoveka''.

Foto: T.Ilić



- Ovde se bavimo i istraživanjem reči, našeg srpskog jezika, ali i narodnim običajima i verovanjima jer su i pesme nastajale u različitim epohama. Iz toga saznajemo i kako su pesnici razumevali vreme u kojem su živeli i stvarali – kazala je ona dok je u ime gradskog rukovodstva jubilej Muzeja čestitao Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika, podsetivši da je ovaj muzej u Tršiću jedna od ključnih institucija u predstavljanju i očuvanju našeg jezika, kulture i pismenosti.

Foto: T.Ilić



Muzeja jezika i pisma, otvoren je 2011. godine u Tršiću u okviru obeležavanja Godine knjige i jezika sa ciljem da sačuva savremene navike govornika srpskog jezika na svim nivoima jezičke upotrebe.To je prvi muzej u Srbiji koji se stara o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, a prilagođen je interakciji sa posetiocima i mesto je održavanja različitih programa tokom cele godine.