Kratki filmovi „Niko ništa nije rekao“ rediteljke Tamare Todorović i „Preko praga“ rediteljke Tare Gajović selektovani su za zvanične takmičarske programe 79. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu - glavni takmičarski program kratkog filma i La Cinef.

Glavni takmičarski program kratkog filma ove godine čini 10ostvarenja iz celog sveta, selektovanih od 3.184 prijava iz 136 zemalja, dok La Cinef program, posvećen najboljim studentskim filmovima, obuhvata 19 filmova izabranih među 2.750 prijava filmskih škola širom sveta.

„Niko ništa nije rekao“ nastao je kao koprodukcija Srbije, Francuske, Slovenije i Hrvatske, a producentkinja filma je Čarna Vučinić, ispred producentske kuće NAKED. „Preko praga“ je diplomski film Tare Gajović, realizovan u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Srdana Golubovića. Film „Niko ništa nije rekao“ je takođe vezan za FDU, jer je ujedno i master rad Tamare Todorović, nastao pod mentorstvom profesora Stefana Arsenijevića.

Radnja filma „Niko ništa nije rekao“ Tamare Todorovićprati jedno naizgled uobičajeno Katarinino veče. Katarininu svakodnevnicu prekida poziv zbog koga mora da se suoči sa posledicama, naizgled, bezazlene igre u kojoj je učestvovala njena ćerka. Uloge tumače Ivana Vuković, Kalina Šutić, Viktorija Vasiljević, Milica Stefanović, Iva Kraljević, Elena Popović, Marta Grujić, Petar Požega i Jovan Belobrković. Koproducentkinja je Ena Bajraktarević, direktor fotografije Mladen Teofilović, montažerka Kristina Todorović, scenografkinja Ana Ivanišević, kostimograf Strahinja Tabaković, šminkerka Mojca Gorogranc Petrushevska i dizajner zvuka Julij Zornik.

Film „Preko praga“ Tare Gajović prati priču dvoje tinejdžera, koji nakon tri meseca zabavljanja saznaju da očekuju dete i iz ljubavi odlučuju da ga zadrže. Radnja je fokusirana na dan svadbe i na njihov beg od običaja koji počinju da ih guše. Glavne uloge tumače Zoja Klinko i Stefan Nikolić. Ostale uloge tumače Milica Janevski, Dobrila Ćirković, Vahid Džanković i Bojan Dimitrijević. Glavne kreativne pozicije u filmu pripale su takođe studentima, direktorka fotografije je Nađa Stanišić, montažerka Neda Živanović, producent Nikola Uzelac, za scenografiju je bila zadužena Vanja Matasarević, za kostim Smiljka Babić i Jelena Stanišić, dizajn zvuka potpisuje Aleksa Nikolić, a kolor korekciju Milica Drakulić.

Oba filma su podržana na konkursima Filmskog centra Srbije, dok su realizaciju filma „Niko ništa nije rekao“ podržali i fond Kreativna Evropa - Media, francuski CNC i televizija ARTE, Slovenski filmski centar, Hrvatski audiovizualni centar i Grad Kragujevac.

Ovo je izuzetan uspeh za domaću kinematografiju - prethodni put je domaći kratki film uvršten u glavni takmičarski program Kana 1987. godine, kada je prikazan film „Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K.“ Miloša Radovića, a poslednji put je Srbiju u programu La Cinefpredstavljao Stefan Ivančić 2014. sa filmom „Leto bez meseca“, takođe u produkciji FDU.

Međunarodni filmski festival u Kanu, najznačajniji filmski festival na svetu, ove godine se održava od 12. do 23. maja.