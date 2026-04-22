U Teatru na Brdusinoć je, u prisustvu brojnih zvanica iz kulturnog i javnog života, održana premijera predstave "Ljudi odozgo", po tekstu španskog autora Seska Gaja i u režiji Patrika Lazića.

Reditelj Patrik Lazić Foto: Milena Arsenić

Dugogodišnji pozorišni hit u Evropi i Latinskoj Americi, zahvaljujući ekskluzivnim pravima koje je Teatar na Brdu dobio za ovaj deo Evrope, prvi put se izvodi i pred domaćom publikom. Susret dva komšijska para na večeri, prerasta u niz neočekivanih preokreta i pomeranja granica kroz otvoren razgovor o odnosima, bliskosti, usamljenosti, seksu, ljubavi i svemu onome što se u svakodnevnom životu, najčešće, prećutkuje. Ono što počinje kao večera, završava se kao suočavanje.

Pomalo neočekivanu, ali savršeno pogođenu glumačku podelu čine Sergej Trifunović i Aleksandra Tomić kao sredovečni bračni par, te Iva Ilinčić i Aleksej Bjelogrlić, u ulozi mlađih komšija "odozgo". Uverljivo i sa lakoćom, sve vreme uspešno balansirajući između komičnog i dramskog, ova dva para otvaraju potpuno različite poglede na intimu i zajednički život.

Uzbudljivoj glumačkoj igri i izuzetnoj hemiji na sceni svakako doprinosi živ, aktuelni Gajev tekst, koji zahvaljujući odličnoj dramatizaciji samog reditelja Lazića, deluje kao da je pisan baš za ovu glumačku postavu.

- Jedna najboljih komedija ove godine - prvi su komentari nakon premijere kritike.

Pogledajte ko je bio na premijeri:

Premijeri su prisustvovale i brojne brojne javne ličnosti i kolege iz sveta kulture i medija, među kojima i Vesna Trivalić, Petar Stugar, Nina Janković, Vanja Milačić, Radovan Vujović, Jovan Jovanović, Marko Todorović, Srđan Timarov, Milan Kalinić, Zejna Murkić, kao i osnivači pozorišta Teatar na Brdu, Viktor Savić i Andrija Milošević i mnogi drugi...

Sudeći po veoma burnim reakcijama publike i dugom aplauzu na kraju, "Ljudi odozgo" biće ne samo jedna od najuspešnijih i najtraženijih predstava Teatra na Brdu, već i jedan od zapaženijih naslova u repertoarskoj ponudi beogradskih pozorišta.

Izbor upravo ovakvog savremenog, međunarodno potvrđenog teksta jasno govori i o repertoarskoj politici Teatra na Brdu, koja sve izraženije pokazuje ambiciju da uvodi aktuelne evropske i svetske naslove i gradi program koji komunicira sa savremenim pozorišnim trendovima. To dodatno pozicionira ovo pozorište kao jednu od dinamičnijih beogradskih scena. Naredna igranja "Ljudi odozgo" zakazana su za 23, 27. i 28. april, te 9, 15. i 25. maj.

