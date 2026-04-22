Glumac Miodrag Krivokapić, kojeg publika pamti i po nadimku Brik, rođen je 22. aprila 1949. godine u Peći, na Kosovu i Metohiji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

- Odrastao sam na Kosovu, zapravo u Metohiji. U Peći sam stekao senzibilitet da razumem civilizacijske razlike i osetljivosti one druge strane. Izbegavao sam da komentarišem ono što je delikatno, da javno iznosim svoje političke stavove. Više mi se sviđalo da ih kroz predstavu iskažem. Ta vrsta angažmana uvek mi se više sviđala - rekao je glumac jednom prilikom.

Nazad na Kosovo

Miodrag je iz Peći otišao 1969. kada je imao 20 godina kako bi mogao da upiše studije glume, a opisao je svoj poslednji susret sa rodnim gradom koji mu nije ostao u lepom sećanju.

- Iz Peći sam otišao 1969, moji tri godine kasnije. Posle duge pauze ponovo sam se našao dole 1997. godine. Povod da odem bila je predstava "Hasanaginica" u kojoj sam igrao. Oni su nameravali da gostuju u Prištini, ali sam insistirao da obiđemo i Peć. Kad sam se tamo našao, nisam prepoznao ni zgradu u kojoj sam stanovao. Uočio sam nešto čega sam se unapred bojao. U vreme dok sam živeo u Peći korzo je bio podeljen na dve strane, ali te 1997, grad je bio potpuno getoiziran. U moje doba, bar kafane nisu bile odvojene. Obišao sam tada i Patrijaršiju, Dečane... Danas su to mitska mesta u koja verovatno nikada više neću otići - otkrio je svojevremeno glumac.

Pravac Zagreb

Na zagrebačku Akademiju došao je nakon što su ga na beogradskoj tri puta odbili. Kasnije se, prisetio se, jedan profesor hvalio kako nije primio danas velike glumce, Krivokapića i Mirjanu Karanović.

- Ne znam da li je to nešto čime se treba hvaliti. Kako možeš tako da misliš i da budeš i dalje profesor? U Zagreb sam došao 1971. i upisao se iz prve - priseetio se za 24 sata.hr.

Marta Keler i Miodrag Krivokapić u filmu Virdžina Foto: Promo RTS

Ubrzo je postao član Pozorišta Gavela, a potom i Hrvatskog narodnog kazališta. Njegove prve uloge na filmu bile su u ostvarenjima „Zec“, „Kuća“ i „Seljačka buna 1573“, dok je široj publici postao poznat kroz glavnu ulogu u seriji „Mačak pod šljemom“.

Povratak u domovinu i status slobodnog umetnika

1986. godine vratio se u Srbiju i od tada radi kao slobodni umetnik. Početkom 2000-ih postao je prvak Beogradskog narodnog pozorišta, ali i dalje održava veze sa Hrvatskom, gde povremeno prihvata glumačke angažmane.

Brak sa najlepšom Dubrovčankom

U privatnom životu, Krivokapić je povučen i posvećen porodici. Decenijama je u braku sa doktorkom Svjetlanom, koju opisuje kao najlepšu Dubrovčanku koju je ikada sreo. Ističe da je supruga imala važnu ulogu u njegovom uspehu, jer su njene kritike motivisale da bude bolji.

- Znala je da se oduševi, ali i da mi bez reči kaže šta misli o predstavi. Samo bi rekla: ‘Razgovaraćemo’. Kada joj kažem da je mnogo smekšala, ona odgovori: ‘Nisam, nego si ti sazreo’ - priseća se Miodrag.

Žurke u Beogradu

Milena Dravić u filmu Čovek nije tica Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Kad govori o glumačkim žurkama nakon predstava, najradije se seti beogradske 'Zvezdare' i predstave 'Lari Tompson' sa Milenom Dravić.

- Tu su stvarno bile najbolje žurke jer smo imali i orkestar u predstavi. Ostajali bismo do 2-3 ujutro - rekao je za 24 sata hr

Supruga mu nikad nije rekla 'ne vodi mi ih više kući' jer kolege nije ni vodio kući, tulumario je uvek vani. Nikad si nije dopustio ni da ga sinovi vide pijanog.

- Kontrolisao sam to i imao sam sreću da nisam podnosio alkohol. Volim da ostanem nakon predstave, to opuštanje je neophodno, ali što vreme više odmiče, to je boemštine sve manje - dodaje.

Imaju dva sina – Damjan i Bojan (on je krenuo očevim putem i nedavno je briljirao u seriji "Sablja") – izveli su na pravi put i danas su uspešni i stabilni ljudi.

