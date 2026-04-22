Radio-televizija Srbije dobija novo pojačanje. Novinar i kolumnista Aleksandar Apostolovskidolazi na RTS, gde će biti autor i voditelj nove društveno-političke emisije na Prvom programu. Njegovo višedecenijsko iskustvo u medijima u skladu je sa standardima RTS-ovih najgledanijih informativnih emisija. Aktuelne teme i relevantni sagovornici, uz prepoznatljiv novinarski pečat autora, biće okosnica satnog televizijskog formata koji će obogatiti naš program, privući pažnju stručne javnosti i milionskog auditorijuma Javnog medijskog servisa, stoji u saopštenju RTS.

Izjava Aleksandra Apostolovskog:

„Kao što je „Politika“ najstariji i najuticajniji list u ovom delu Evrope, tako je i RTS jedan od retkih preostalih medijskih orijentira koji omogućava da srpsko društvo ne zaluta u banalnost, prostakluk, histeriju i bilo koju vrstu ekstrema. Zato mi je zadovoljstvo i čast što ću postati deo tima RTS, jer ma kakvi interesi da se pletu oko njega ili šta god da se govori o njemu, svakome, pa i dotičnima, stalo je da postanu TV lice Javnog servisa.

Aleksandar Apostolovski

U studiju neće sedeti istomišljenici, već oni koji imaju šta da kažu. Ili misle da imaju. Sto će biti dovoljno veliki da svi imaju mesta da sednu, ali ne toliko, da se neko sakrije ispod njega. Da vidimo kako izgleda kada se u zatvorenom prostoru sretnu istine, laži, interesi i reklame.“

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Novinarsku karijeru započeo je u najstarijem dnevnom listu "Politika“, gde je i dalje kolumnista i urednik rubrike „Pogledi“. U poslednje tri decenije radio je intervjue sa najznačajnijim političkim ličnostima iz zemlje i regiona, analizirajući društvene, političke, ekonomske, kulturne i sportske fenomene. Dobitnik je nagrade UNS-a „Laza Kostić“ za reportažu 2003. godine i nagrade „Dragiša Kašiković“ za novinarstvo 2020. O detaljima emisije i početku emitovanja, uskoro opširnije.

Bonus video: O skandalu na RTS