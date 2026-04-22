Novosadsko Pozorište mladih najavljuje premijeru predstave "Autorizacija", autorski projekat Vanje Jovanovića. Predstava hrabro otvara jednu od najkompleksnijih društvenih tema - dokle su roditelji spremni da idu kako bi zaštitili dete koje je počinilo zločin. Premijera ovog intrigantnog komada, koji preispituje da li nam je lični interes uvek preči od pravde, biće izvedena u četvrtak, 25. aprila, na Maloj sceni s početkom u 20 časova, dok su prve reprize planirane za 26. i 28. april.

Na probi Foto: Snežana Miletić



Šta radi porodica čiji je sin ubio školskog druga? Šta rade njegovi roditelji kad saznaju da im je sin postao ubica: padaju li ničice - jer ubijeno je nečije dete, ili gledaju na sve načine da istrguju da šteta bude što manja, jer za njih je ubica samo njihovo dete i, kao takvo, "preče je od pravde", a štiteći njega, brane i sebe i svoj životni svetonazor - okosnica je ove priče.

Foto: Darko Milosavljević za Pozorište mladih

Režirao ju je Osiječanin Vanja Jovanović, koji je s Petrom Plešom autor ovog teksta. U ulogama majke i oca dečaka ubice gledamo Mariju Radovanov i Ivana Đurića, koji - vodeći nas kroz zapanjujući rolerkoster emocija, propituju naša najdublja etička uverenja. Borbu za pravdu - do poslednjeg daha autori teksta stavili su u ruke jedne novinarke, dugogodišnje isterivačice pravde na svim nivoima, takoreći Sizifa s perom u ruci. Nju igra Neda Danilović, dok rastegljivi osećaj pravde i vrlo pragmatičnu istinu personifikuje advokat - u izvođenju Aleksandra Milkovića. Četrnaestogodišnjeg dečaka - ubicu igraće naizmenično dva člana Teatra mladih Mišolovka: Marko Trivić i Nikola Ljubičić.

Foto: Darko Milosavljević za Pozorište mladih



- Naša predstava odigraće se u domu bogate porodice, čiji je maloletni sin usmrtio svog školskog kolegu. Roditelji ubice i njihova najuža okolina u svom će dnevnom boravku upravo jednoj novinarki dati intervju - svoje prvo obraćanje javnosti povodom događaja. Kroz njihovu reakciju, pokušaje nošenja sa situacijom, te izlaska iz nje, propitaćemo da li se tragični događaj mogao sprečiti, kao i koju ulogu u procesu pravnog i društvenog suđenja počinitelju igra socijalno-ekonomski status, politička moć i umreženost porodice s medijima. Jesmo li pred zakonom svi isti? Kako se društvena merila iskupljenja menjaju u odnosu na to ko je prestupnik? Jesu li kategorije poput pokajanja dostupne samo nekima od nas, onima koji to mogu finansijski da priušte? Do kog trenutka možemo braniti svoju decu? - poručuje reditelj.

Bonus video: BDP u Rusiji