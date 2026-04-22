Opera za decu Volfganga Amadeusa Mocarta "Čarobna frula", pod dirigentskom upravom Stefana Zekića, u režiji Marija Pavla del Monaka, biće premijerno izvedena 26. aprila (18.00) na Sceni "Raša Plaović".

Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Na taj način, ova opera, koja je za mnoge simbol snage celokpune muzičke umetnosti, a istovremeno i jedno od najvećih remek-dela operske literature, posle 11 godina ponovo će biti uvrštena u redovan operski repertoar, ovoga puta u novoj produkciji, kao projekat Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu "Borislav Popović".

"Čarobna frula", sa jednom od najsloženijih partitura uopšte, predstavlja jedinstveno delo u operskoj literaturi koje podjednako oduševljava i decu i odrasle. Njene osnovne karakteristike su prelepa muzika i mistični zaplet koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mocart je u ovu operu uneo svoja duboka uverenja, pre svega snažnu veru u plemenitost i dobronamernost ljudskih osećanja koja na kraju uvek pobeđuju. Romantični siže, zasnovan na suprotnosti između Sarastra i Kraljice noći, kao i na simbolici slobodnozidarskog rituala, oslikava večitu borbu između svetlosti i mraka, dobra i zla, uzvišenog i niskog, ukazujući na put čoveka ka znanju, mudrosti, snazi, lepoti, radosti, miru i sreći.

Stefan Zekić



Dirigent Zekić kaže da se ova verzija čuvene opere zasniva na takozvanoj frankfurtskoj adaptaciji, prilagođenoj mlađoj publici.

"U tom kontekstu, složena struktura izvornog dela sažeta je i dramaturški pojednostavljena, kako bi se osnovna ideja opere - put sazrevanja, iskušenja i pobede dobra - približila dečjem doživljaju, a da se pri tom ne izgubi suštinska umetnička vrednost Mocartove muzike. Ova verzija opere ima za cilj da najmlađoj publici otvori vrata sveta muzičkog pozorišta, nudeći im prvo iskustvo susreta sa jednim od najznačajnijih dela evropske muzičke tradicije. U tome se ogleda njena posebna vrednost - u mogućnosti da kroz lepotu muzike i jednostavnost scenskog izraza probudi radoznalost, maštu i ljubav prema umetnosti", naglašava Zekić, stalni dirigent predstave, koga će na pojedinim repriznim izvođenjima naizmenično menjati mladi dirigenti na usavršavanju u Operskom studiju Ivan Đačić i Ilija Frolov.

U ansamblu su, pored polaznika studija, i neki od solista i solistkinja Opere Narodnog pozorišta: Ilija Markov/ Miloš Milojević (Sarastro), Damjan Mišić/ Siniša Radin (Tamino), Miloš Đurović/ Aleksandar Saša Stojić (Besednik), Milica Lolić/ Milica Damjanac/ Ilina Mitrevska/ Ivanka Krstonošić Raković (Kraljica noći), Isidora Bogdanović/ Milica Strahinić (Pamina), Danijela Popović/ Milica Žižić (Prva dama), Teodora Ilić/ Anđela Simić (Druga dama), Katarina Katanić/ Vera Zečević/ Andreja Kalezić (Treća dama), Luka Jozić/ Stefan Petković (Papageno), Isidora Bogdanović/ Milica Strahinić (Papagena) i Slobodan Živković/ Ivan Debeljak (Monostatos).



U predstavi učestvuje i kamerni orkestar u sastavu: Milica Andrijašević/ Natalija Tatić (prva violina), Nikola Božić (druga violina), Anja Petrov (viola), Emilija Sinadinović (violončelo), Sanja Marić (flauta), Natalija Mijailović (klavir i glokenšpil).

Scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, a kostime Katarina Grčić Nikolić.

Foto: Privatna arhiva



U umetničkom rukovodstvu Operskog studija u ovoj sezoni su Jadranka Jovanović (vokalni mentor), Snežana Savičić Sekulić (vokalni mentor), Stefan Zekić (dirigent) i Mario Pavle del Monako (reditelj).



Reprize su zakazane za 16. i 22. maj.

