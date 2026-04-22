Pevačica Jasmin Levi, koju očekuje koncert 6. novembra u Sava centru, trenutno boravi na turneji u Americi, gde je na koncertu u Čikagu rekla publici da je u Beogradu našla svoj dom. Krajem prošle godine domaći mediji su preneli vest da je ona, zajedno sa svojom decom, zvanično dobila srpsko državljanstvo i pasoš.

Neobičan put

- Živela san u raznim delovima sveta, ali sam se ceo život osećala kao stranac. Preselila sam se u Beograd i tu sam našla dom. Bila sam stranac u čitavom svetu, dok se nisam našla u Srbiji i sa ovim divnim dušama koje su sa mnom - rekla je Jasmin Levi, koja je potom predstavila nekoliko članova svog pratećeg benda.

U više od 500 američkih medija izašli su intervjui s njom i najave koncerata, a svetska diva je svima ponosno pričala da je sad Srpkinja i da je našla svoj dom u Srbiji. Odrasla je u Jerusalimu, gradu u kome se pretapaju narodi i kulture, slušajući klasiku, šansone, džez, tursku, grčku, kao i jevrejsku i muslimansku muziku. Njeni omiljeni pevači su Pavaroti, Bili Holidej, Hulio Iglesijas, Edit Pjaf - veliki, dramatični glasovi. Jasmin kaže:

- Volim tužne pesme. Moja mama je imala težak život. Preuzela sam od nje tugu koju je nosila sa sobom, pa, iako sam srećna osoba, stvaram iz tuge. Sreća je da imam muziku u sebi, tako da mogu da izrazim svoju setu.

Važno je napomenuti da je Jasminin otac, Jicak Levi, rođen u Turskoj 1919, radio kao kompozitor. Nakon stvaranja države Izrael postavljen za šefa ladino odseka na izraelskoj nacionalnoj radio-stanici. Njegovo životno delo bilo je sakupljanje i očuvanje pesama sefardskih Jevreja koje su se do tad usmeno prenosile s generacije na generaciju u periodu od 500 godina.

Godine 2008. godine postavljena je za ambasadorku dobre volje za decu, zbog svoje borbe za ublažavanje ratnih trauma mališana koji su žrtve krize na Bliskom istoku.

- Izbegavam razgovor o politici, ja sam pevačica, ali pevam o ličnoj slobodi. Znam da zvuči kao kliše, ali verujem u ljubav. Volim ljude kakvi su i muslimani i Jevreji i hrišćani, i Palestinci i Izraelci. Ono što među njima nedostaje jeste poštovanje. Ne poštuju jedni druge, zato se neprestano svađaju. Želim da se ljudi otvore, da osete čitavo čovečanstvo kao celinu, a ne samo da gledaju na stvari iz svog ugla - govorila je pred svoj prvi koncert u Beogradu 2019. godine.

Levijeva, u čijem se jedinstvenom muzičkom izrazu prepliću ladino, flamenko i mediteranski motivi, poslednjih godina živi u Srbiji i dobila je naše državljanstvo.

Nastup u Sava centru

U okviru turneje "One More Night With Yasmin Levy", muzičarku očekuju u Los Anđelesu, 23. aprila u Majamiju, 25. aprila u Vašingtonu i 27. aprila u Njujorku u čuvenom Karnegi holu, a potom se seli u Evropu, gde će 3. jula biti u Banjaluci, a 24. jula u Tivtu. Kruna turneje biće nastup 6. novembra u Sava centru, a u najavi stoji da "publiku očekuju bezvremenske pesme iz njene bogate karijere, ali i nova umetnička zrelost koja obeležava ovu turneju".

Bonus video: Jasmin Levo govori srpski jezik