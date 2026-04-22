Najbolji recept za „Špansku pitu“ od sada možete pronaći u Teatru humanosti Fondacije Mozzart! Opčinjavajućom fado muzikom, iskrenim i ranjivim glumačkim izrazom, predstava „Španska pita“ je osvojila publiku i nema sumnje da će se tražiti porcija više. Briljantna ženska postava u sastavu Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević, sa rediteljskim potpisom Irfana Mensura, sjajno je iznela ozbiljnu i kompleksnu temu, donoseći priču koja je publiku dirnula do suza, ali i podstakla na razmišljanje.

Predstava nastala po tekstu Miroljuba Nedovića, ispisuje priču o karakterima koji se, poput sastojaka u dobroj piti, sudaraju, prepliću i na kraju stvaraju neočekivanu celinu.

Da je premijera protekla u sjajnoj atmosferi potvrdila je mlada glumica Ivana Zečević, koja nije krila zadovoljstvo reakcijama publike. „Utisci su sjajni, mislim da je publika sjajno reagovala i sada možemo samo lagano napred. Mislim da je ova tema važna i važno je da se razgovara o njoj, jer činjenice iz predstave su istinite, a publika će moći da pogleda jednu nežnu priču o jednoj usamljenoj ženi koja nosi svoju tajnu kroz ceo život“, rekla je ona.

Foto: TouchNtouch produkcija

Posebnu energiju u sali osetila je i Isidora Minić, ističući koliko joj znači što su među publikom bili istinski ljubitelji teatra.

„Uzbudljivo je bilo. Publika je bila šarenolika, nisu to bili samo rođaci i prijatelji, već i pravi ljubitelji pozorišta zbog kojih sve ovo radimo. Lepo su pratili predstavu, bilo je divnih tišina, suza i aplauza“, kazala je Isidora. Da je rad na ovom komadu bio posebno iskustvo, otkrio je i reditelj Irfan Mensur, koji je istakao da mu je ova predstava donela retko viđenu lakoću stvaranja.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Ja nikada ne gledam svoje premijere, samo sam na kratko prilazio, ali nisam gledao. Na kraju sam čuo aplauz i bio sam zadovoljan. Ljudi su mi prenosili utiske, glumice su zadovoljne i meni je to dovoljno. Ovu predstavu izdvaja to što je nikada lakše nisam radio. Bavim se ovim poslom 55 godina, ali retko mi se događalo da radim predstavu sa toliko lepote i opuštenosti. Sve se slagalo kao slagalica i desilo se ovo što se desilo na premijeri, jedna magija“, rekao je Mensur.

Dragana Mićalović ističe da je pobednički recept za „Špansku pitu" jedna mera ludosti, dupla mera hrabrosti i jedna prepuna kašika istine o kojoj se ćuti. A kada se sve to pomeša, dobija se život. Nakon premijernog uzbuđenja, priznaje da glumci tek posle prvog izvođenja mogu potpuno da se opuste i uživaju u predstavi.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Mi najviše volimo da prođu premijere što pre, da se opustimo, a onda da uživamo i igramo. Na premijeri uvek imamo najveću dozu odgovornosti, a posle uživamo u predstavi. Moram priznati da sam se, kada smo krenuli sa procesom rada, bojala kompletno ženske ekipe, ali mislim da me je i bog pogledao, ali i gospodin Mensur, da to bude zaista predivna ekipa divnih žena. Zavolela sam Isidoru i Ivanu i čast mi je da delim scenu sa njima i učim od njih“, rekla je Dragana.

„Španska pita“ je predstava satkana od nežnosti, ljubavi i istine – komad koji podseća da svako oko nas možda vodi neku svoju tihu borbu i da empatija nikada ne sme izaći iz mode. Naredno izvođenje zakazano je za 24. april, dok će publika biti u prilici da predstavu pogleda i tokom maja na dobro poznatoj adresi teatra humanosti, Cara Dušana 35 na Dorćolu.

Foto: TouchNtouch produkcija

OPROBANI RECEPT ZA HUMANOST Kao i za dosadašnja izvođenja u prostoru Fondacije Mozzart, ulaznica će i za predstavu „Španska pitaˮ biti humanitarna SMS poruka. Ovog meseca to je 425 na 3030 za lečenje Slobodana Todorovića. Kao i do sada, Fondacija Mozzart na kraju meseca duplira broj pristiglih poruka i donira dodatni novac za lečenje građana.