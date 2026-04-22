Čuveni novinar i višedecenijski urednika Vašington posta, Dan Egen pronađen je mrtav u svom domu u utorak 21. aprila. Egen (60) je pronađen mrtav što je potvrdila njegova bivša supruga Stefani Armor ali još nije objavljen uzrok smrti.

Policijski zvaničnici su ukazali porodici da nema tragova nasilja niti sumnjivih okolnosti koje bi ukazivale na krivično delo. Zvaničan uzrok smrti biće poznat nakon završetka obdukcije.

Bio je ključni deo timova koji su osvojili više Pulicerovih nagrada, uključujući istrage o terorističkim napadima 11. septembra. Izveštavao je i uređivao tekstove o ruskom mešanju u izbore 2016. godine, kao i o upadu u američki Kapitol 6. januara. Tokom godina bio je urednik za Belu kuću, urednik kampanja, viši politički urednik i, na kraju, urednik za političke poduhvate.

Egenova smrt dolazi u trenutku kada se spremao za novo poglavlje u karijeri. Nakon što je u februaru 2026. godine bio među stotinama otpuštenih radnika Post-a, brzo je pronašao novi angažman. Njegova smrt ostavlja veliku prazninu u američkom istraživačkom novinarstvu. Kolege iz svih redakcija opraštaju se od čoveka kojeg su krasili oštro oko za detalje i nepogrešiv osećaj za važnu priču.