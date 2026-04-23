Slušaj vest

Početak ovogodišnje letnje sezone na Jadranu obeležiće spektakl koji u Budvu dovodi jedno od najtraženijih imena svetske elektronske scene. Jadranska metropola zabave 9. maja postaće centralno mesto okupljanja ljubitelja vrhunskog zvuka, a publiku u Starom gradu očekuje nastup planetarno poznatog ukrajinskog DJ dua ARTBAT.

Foto: PR promo

Ovaj spektakl najavljuje početak sezone na način koji prevazilazi klasične muzičke događaje – u pitanju je iskustvo koje spaja muziku, ambijent i energiju. Kulisa Starog grada, more u pozadini i produkcija na svetskom nivou stvoriće jedinstvenu atmosferu u kojoj će Budva parirati najpoznatijim destinacijama današnjice, bar kada je reč o dobrom provodu - Ibici i Mikonosu.

Duo ARTBAT već godinama pomera granice elektronske muzike. Njihovi setovi, prepoznatljivi po snažnim bas linijama, emotivnim melodijama i precizno građenoj atmosferi, osvajaju publiku širom sveta – od Majamija do najvećih evropskih i svetskih festivala na otvorenom. Njihov zvuk danas predstavlja sinonim za savremenu elektronsku produkciju, a njihovi nastupi važe za jedne od najtraženijih na globalnoj sceni.

O značaju ovog događaja govorio je i Milan Tičić, v.d. direktor Turističke organizacije Budve, koji je istakao da dolazak ARTBAT predstavlja važan korak u pozicioniranju Budve kao destinacije koja privlači kako domaće, tako i međunarodne posetioce.

„Dolazak grupe ARTBAT u Budvu ima izuzetan značaj – ne samo za naše domaće posetioce, već i za strane turiste koji Budvu prepoznaju kao destinaciju vrhunskih događaja. Ovaj spektakl vraća Budvu u žižu interesovanja međunarodne publike i potvrđuje našu poziciju kao nezaobilaznog centra dobre zabave i provoda na Jadranu”, navodi Tičić.

Foto: PR promo

Zato 9. maj, kako se navodi u saopštenju za medije. nije samo još jedan datum u kalendaru, već prilika da okupite društvo i započnete leto na pravi način – uz muziku koja pokreće i atmosferu koja se pamti.