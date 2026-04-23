Predsednik upravnog odbora RTS, Branislav Klanšček, oglasio se povodom navoda da je ukinut dečiji program na Javnom servisu Srbije.

Njegovu izjavu tim povodom prenosimo u celosti.

"Kao predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije, dugo sam razmišljao da li uopšte treba reagovati na navode objavljene na Instagram profilu „Naš Protest“. Ne zbog toga što je tema beznačajna, već upravo suprotno — zato što je reč o još jednom u nizu pokušaja da se javnost dovede u zabludu plasiranjem netačnih i tendenciozno interpretiranih informacija.

Tvrdnja da je Upravni odbor usvojio predlog direktorke Manje Grčić „da redakcija dečijeg programa kao takva više ne postoji“ nije samo netačna — ona je svesno obmanjujuća. I, nažalost, nije reč o izolovanom slučaju, već o ustaljenom obrascu delovanja grupe okupljene oko Instagram profila „Naš Protest“, koja se predstavlja kao glas zaposlenih u RTS-u, iako za takvu tvrdnju ne pruža nikakav verodostojan dokaz — naprotiv, u više navrata je već bila uhvaćena u iznošenju neistina — te u praksi svaku odluku unapred osporava, bez obzira na njen sadržaj i stvarne posledice.

Foto: Dado Đilas

Činjenice su, međutim, jasne i lako proverljive. Upravni odbor je na sednici u petak 17. 04. 2026. godine usvojio izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji RTS-a, kojima je ponovo uspostavljen Kulturno-obrazovni program, kao organizaciona celina koja je već postojala u ranijem periodu. U okviru tog programa funkcioniše i redakcija školskog i dečijeg programa.

Dakle, umesto „ukidanja“, kako se tendenciozno tvrdi, reč je o vraćanju i jačanju programske strukture koja omogućava kvalitetnije i sistematičnije bavljenje sadržajima za decu i mlade. Svako ko želi da razume — razumeće. Svako ko ne želi — nastaviće da širi neistine.

Posebno je važno naglasiti da su na ove izmene saglasnost dali svi reprezentativni sindikati JMU RTS. Ta činjenica dodatno obesmišljava pokušaje da se odluke predstave kao jednostrane ili donete mimo zaposlenih.

Nije problem u postojanju kritike. Naprotiv, ona je neophodna. Problem nastaje kada se kritika svesno zasniva na netačnim informacijama, uz jasnu nameru da se svaka promena unapred diskvalifikuje. Takav pristup ne doprinosi ni profesionalnom dijalogu, ni unapređenju rada RTS-a — već isključivo produbljuje nepoverenje i stvara atmosferu stalnog konflikta.

Upravni odbor neće donositi odluke vodeći se glasnoćom pojedinih profila na društvenim mrežama, već isključivo interesom javnog servisa i građana Srbije. Upravo zato ostajemo posvećeni odgovornom upravljanju, transparentnosti i unapređenju programa.

Istina nije stvar interpretacije. Ona je stvar činjenica. A činjenice su, u ovom slučaju, nedvosmislene", navodi se u izjavi Branislava Klanščeka.

