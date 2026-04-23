Omiljeni tandem iz Star Wars univerzuma konačno stiže na veliko platno. Film "Mandalorac i Grogu" pojaviće se sledećeg meseca u svetskim i domaćim bioskopima, a dva dana pre američke publike, ovdašnji gledaoci imaće prilike da pretpremijerno, 20. maja, pogledaju najnoviji Star Wars naslov.

Za prve projekcije te srede, sa terminima od 20h, već od danas se mogu rezervisati karte, na blagajnama dvorana ili putem njihovih zvaničnih sajtova.

Ratnik Din Đarin, pripadnik mandalorske rase, poznatiji kao Mandalorac, koga tumači Pedro Paskal i Grogu, voljeni vanzemaljac koga od milošte zovu Beba Joda, po prvi put udružuju snage u svojoj velikoj avanturi, ali na velikom platnu. Mogli smo ih zajedno videti tokom tri objavljene sezone serije, a sada u blokbasteru u kojem im se pridružuju i likovi koje tumače Sigurni Viver i to kao vođa po imenu Vord, kao i Džeremi Alen Vajt kao sin kriminalnog bosa, dominiraju scenama kojima se najviše raduju fanovi.

Star Wars

Reč je o prvom velikom filmskom „Star Wars“ bioskopskom naslovu koji izlazi još od „Uspona Skajvokera“ iz 2019. godine. Impresivni snimci donose mnogo vizuelne akcije, duhovite gegove sa Bebom Jodom, kao i nove neprijatelje i tehnologiju iz sveta „Ratova zvezda“.

Kako svetski mediji navode reditelj Džon Favro je tokom organizovanog CinemaCon-a premijerno prikazao 17 minuta filma, sa neverovatnim vizuelnim efektima, a The Hollywood Reporter prenosi rediteljeve izjave iz Las Vegasa i to kako su ga upravo Star Wars kultni nastavci naterali da se zaljubi u filmsku umetnost.

"Nadam se da će se naše uživanje, uzbuđenje i ljubav prema Star Wars-u biti preneto i na fanove koji ga gledaju po prvi put sada.“

Istakao je koliko je zadovoljan što je Grogu na velikom platnu: „Jedva čekamo da ga predstavimo potpuno novoj publici.“

Priča se sada osvrće na Galaktičko carstvo koje je palo, a ratne vođe ostaju rasute duž kosmičke strukture. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega za šta su se Pobunjenici borili i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome.

Muziku za film potpisuje nagrađivani kompozitor Ludvig Goranson, a zanimljivo je da je i svetski priznati reditelj Martin Skorseze deo filmskog projekta, dajući glas jednom od sporednih likova.

