Na 65. Beogradskom proleću pevaju legende muzike i njih devet dobija nagradu za životno delo
Jubilarno 65. izdanje festivala Beogradsko proleće biće revijalnog karaktera i održaće se u petak veče u MTS dvorani (nekadašnji Dom sindikata) u Beogradu. Na sceni će se smenjivati legende i nove muzičke zvezde. Među učesnicima su: Leo Martin, Lado Leskovar, Boris Bizetić, Maja Odžaklijevska, Nada Pavlović, Dragan Mijalkovski, Radmila Karaklajić, Žarko Dančuo i Zoran Leković. Njima će se pridružiti i predstavnici mlađe generacije naše muzičke scene: Dušan Svilar, Princ od Vranje, Danijel Kajmakoski, Nataša Mihajlović, Zejna i Ana Peten.
Bogata istorija
Poznat je i deo repertoara - Mladen Lukić će pevati pesmu "Beograde, ti i ja", Dragan Mijalkovski "Idi, dušo moja", Maja Odžaklijevska će nastupiti s pesmom Sanje Ilića "Sanjam te danima", Nada Pavlović će otpevati "Ne plači", Leo Martin, koga dugo nismo videli - Dušan Svilar će otpevati njegovu pesmu "Ja te volim", Radmila Karaklajić pevaće pesmu "Ako ne budeš nema" i Žarko Dančuo, čiju će "Mađaricu" otpevati Princ od Vranje.
- Nema ove godine takmičenja. Umesto nadmetanja, publika će uživati u jedinstvenom muzičkom vremeplovu posvećenom velikanima scene, uz vanvremenske hitove i melodije koje i danas volimo i koje su obeležile generacije. Povodom jubileja uručićemo devet nagrada za životno delo. Biće 40 ljudi na sceni i Revijski orkestar RTS će sve numere izvoditi uživo - kaže za Kurir Branislav Klanšček, predsednik Organizacionog odbora festivala, koga smo zatekli na generalnoj probi.
Festival ove godine prati monografija "April u Beogradu".
- Pesmu "April u Beogradu" siguran sam da svi znate, to je pesma Kornelija Kovača iz 1975. godine s kojom je tada Zdravko Čolić pobedio na Beogradskom proleću. Pisanje je trajalo dugo, jedno dve godine je trajao proces prikupljanja materijala... Knjiga je nastala prikupljanjem i iščitavanjem novinskih članaka iz tog perioda. Na prvi pogled monografija možda izgleda kao istorija jednog festivala, međutim, nemoguće je govoriti o ovoj monografiji bez šireg društvenog i kulturnog konteksta. Možemo slobodno reći da je to na neki način i istorija samog grada Beograda. Podsetiću vas, pesmu "Beograde, Beograde" Đorđe Marjanović je otpevao 1963. upravo ovde, na Beogradskom proleću. Dakle, to je na neki način i istorija jednog grada, i istorija ove dvorane, jer u ovoj dvorani je prvi put '61. godine i održano Beogradsko proleće. To je istorija, možemo slobodno reći, i jedne države u kojoj smo tada živeli i istorija festivala, jer festivali su tada bili jedini način da se promoviše, predstavi neka pesma. Nije bilo društvenih mreža, možemo reći da su festivali tada bili društvene mreže. Postojao je taj neki rivalitet između festivala, između Zagrebfesta, Opatije, Beogradskog proleća, nešto kasnije i manifestacije Vaš šlager sezone u Sarajevu, koji je osnovan nekoliko godina posle Beogradskog proleća - istakao je Klanšček.
Prenos uživo
Radio-televizija Srbije obezbediće televizijskom, radijskom i internet auditorijumu najbolja mesta putem direktnih prenosa na RTS 2, Radio Beogradu 1 i platformi RTS Planeta. Voditelji programa Beogradskog proleća 2026 biće TV lica Marija Veljković i Stefan Mrvaljević.