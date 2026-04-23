Bogata istorija

Poznat je i deo repertoara - Mladen Lukić će pevati pesmu "Beograde, ti i ja", Dragan Mijalkovski "Idi, dušo moja", Maja Odžaklijevska će nastupiti s pesmom Sanje Ilića "Sanjam te danima", Nada Pavlović će otpevati "Ne plači", Leo Martin, koga dugo nismo videli - Dušan Svilar će otpevati njegovu pesmu "Ja te volim", Radmila Karaklajić pevaće pesmu "Ako ne budeš nema" i Žarko Dančuo, čiju će "Mađaricu" otpevati Princ od Vranje.



- Pesmu "April u Beogradu" siguran sam da svi znate, to je pesma Kornelija Kovača iz 1975. godine s kojom je tada Zdravko Čolić pobedio na Beogradskom proleću. Pisanje je trajalo dugo, jedno dve godine je trajao proces prikupljanja materijala... Knjiga je nastala prikupljanjem i iščitavanjem novinskih članaka iz tog perioda. Na prvi pogled monografija možda izgleda kao istorija jednog festivala, međutim, nemoguće je govoriti o ovoj monografiji bez šireg društvenog i kulturnog konteksta. Možemo slobodno reći da je to na neki način i istorija samog grada Beograda. Podsetiću vas, pesmu "Beograde, Beograde" Đorđe Marjanović je otpevao 1963. upravo ovde, na Beogradskom proleću. Dakle, to je na neki način i istorija jednog grada, i istorija ove dvorane, jer u ovoj dvorani je prvi put '61. godine i održano Beogradsko proleće. To je istorija, možemo slobodno reći, i jedne države u kojoj smo tada živeli i istorija festivala, jer festivali su tada bili jedini način da se promoviše, predstavi neka pesma. Nije bilo društvenih mreža, možemo reći da su festivali tada bili društvene mreže. Postojao je taj neki rivalitet između festivala, između Zagrebfesta, Opatije, Beogradskog proleća, nešto kasnije i manifestacije Vaš šlager sezone u Sarajevu, koji je osnovan nekoliko godina posle Beogradskog proleća - istakao je Klanšček.