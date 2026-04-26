Srpska glumica Anđelka Stević Žugić gostovala je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva. Govorila je o svojoj glumačkoj karijeri, uspehu serije Andrija i Anđelka i filma Svadba, izazovima majčinstva, ali i o društvenim prilikama u Srbiji, kao i o sopstvenim životnim stavovima.

Anđelka ističe da uspeh filma „Svadba“ ne leži samo u popularnosti, već u snažnoj emociji koju je preneo gledaocima. „Mislim da je uspeh filma posledica teme i emocije koju svi s ovih prostora delimo“, kaže glumica. Dodaje da se publika lako poistovetila sa pričom koja se bavi odnosima Hrvata i Srba, ali bez produbljivanja sukoba. „Ljudi su govorili: ‘To je naša priča’“, priseća se.

Govoreći o kolegama, posebno se osvrnula na Renea Bitorajca, za kojeg je rekla da je „sjajan glumac i izuzetno profesionalan kolega“. Ističe da je reč o perfekcionisti koji svojim radom motiviše celu ekipu.

„On je poput vojnika kada je posao u pitanju, ali bez pritiska na druge – jednostavno vas natera da budete bolji. Perfekcionista je i njemu je verovatno teško da živi sa samim sobom“, kazala je.

Anđelka Stević Žugić

„Nacionalizam ne zaslužuje moje vreme“

Iako često nastupa u regionu, glumica naglašava da želi da ostane da živi u Srbiji. „Volela bih da i moja deca odrastaju ovde. Važno je da budu i građani sveta, gde god bili“, dodaje.

Kada je reč o nacionalizmu, Anđelka ima jasan stav. „To je tema koja ne zaslužuje moje vreme“, kaže i dodaje da u svom okruženju nema ljude sklone ekstremnim stavovima. Veruje da je „zlatna sredina najzdravija za sve“.

Priznaje da je bilo i neprijatnih situacija, ali je odlučila da im ne pridaje značaj. „Shvatila sam da sam više pričala o lošim iskustvima nego o dobrima. Ne želim da živim u negativi i da pamtim ružne stvari“, poručila je.

O majčinstvu

Govoreći o majčinstvu, ističe da ne postoji univerzalan recept za vaspitanje dece i da se vodi sopstvenom intuicijom. „Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasna uputstva“, kaže, naglašavajući da se najviše oslanja na lični osećaj. Kroz šalu priznaje i da joj ponekad nedostaje odlučnosti.

Anđelka Stević Žugić

„Često tek nakon neke situacije shvatim šta sam trebalo da kažem. U trenutku nastojim da budem pristojna, ali kasnije osetim da sam trebalo da budem odlučnija“, kaže, dodajući da bi joj pomogla veća doza samopouzdanja, koju u šali naziva „nedostatkom arogancije“.

Naglašava i važnost regionalne saradnje, jer zajednički projekti donose veći kvalitet. „Mali smo da bismo svako radio u svojoj ‘sobi’. Važno je da se povezujemo“, smatra ona. Kao ispunjenje velikih želja navodi saradnju sa Sekom Sablić i Vesnom Trivalić.

Na kraju razgovora podelila je životni stav koji u potpunosti živi: „Život je lep, a ljudi dobri. To sam usvojila od prijatelja i shvatila da to zapravo živim. Bez obzira na svakodnevne situacije koje nas ponekad demantuju, verujem u to“, zaključila je.

