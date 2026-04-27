Anđelka Stević Žugić gostovala je u emisiji "Nedjeljom u 2" na HRT-u, gde je o nekim temama iz života i karijere govorila po prvi put. Međutim, na samom početku emisije, imala je malu ispravku za voditeljaAleksandra Stankovića, koji joj je poželeo dobrodošlicu i najavio je kao glumicu iz Beograda.

"Iz Požarevca. Dobar dan. Bolje vas našla, ali da, živim u Beogradu", rekla je glumica uz osmeh nakon najave, ponosno ističući svoj rodni grad.

Tokom gostovanja Anđelka je govorila na razne privatne, poslovne i društvene teme.

Istakla je da uspeh filma "Svadba“ ne leži samo u popularnosti, već u snažnoj emociji koju je preneo gledaocima.

"Mislim da je uspeh filma posledica teme i emocije koju svi s ovih prostora delimo“, kaže glumica. Dodaje da se publika lako poistovetila sa pričom koja se bavi odnosima Hrvata i Srba, ali bez produbljivanja sukoba. "Ljudi su govorili: ‘To je naša priča’“, prisetila se.

Govoreći o kolegama, posebno se osvrnula na Renea Bitorajca, za kojeg je rekla da je "sjajan glumac i izuzetno profesionalan kolega“. Istakla je da je reč o perfekcionisti koji svojim radom motiviše celu ekipu.

"On je poput vojnika kada je posao u pitanju, ali bez pritiska na druge – jednostavno vas natera da budete bolji. Perfekcionista je i njemu je verovatno teško da živi sa samim sobom“, kazala je.

"Nacionalizam ne zaslužuje moje vreme“

Iako često nastupa u regionu, glumica naglašava da želi da ostane da živi u Srbiji. "Volela bih da i moja deca odrastaju ovde. Važno je da budu i građani sveta, gde god bili“, dodala je.

Kada je reč o nacionalizmu, Anđelka ima jasan stav. "To je tema koja ne zaslužuje moje vreme“, rekla i dodala da u svom okruženju nema ljude sklone ekstremnim stavovima. Veruje da je "zlatna sredina najzdravija za sve“.

Priznala da je bilo i neprijatnih situacija, ali je odlučila da im ne pridaje značaj. "Shvatila sam da sam više pričala o lošim iskustvima nego o dobrim. Ne želim da živim u negativi i da pamtim ružne stvari“, poručila je.

O majčinstvu

Govoreći o majčinstvu, istakla je da ne postoji univerzalan recept za vaspitanje dece i da se vodi sopstvenom intuicijom. "Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasna uputstva“, rekla je, naglašavajući da se najviše oslanja na lični osećaj. Kroz šalu priznaje i da joj ponekad nedostaje odlučnosti.

"Često tek nakon neke situacije shvatim šta je trebalo da kažem. U trenutku nastojim da budem pristojna, ali kasnije osetim da sam trebalo da budem odlučnija“, rekla je, dodajući da bi joj pomogla veća doza samopouzdanja, koju u šali naziva "nedostatkom arogancije“.

Naglasila je i važnost regionalne saradnje, jer zajednički projekti donose veći kvalitet. "Mali smo da bi svako radio u svojoj ‘sobi’. Važno je da se povezujemo“, smatra ona. Kao ispunjenje velikih želja navodi saradnju sa Sekom Sablić i Vesnom Trivalić.

Podelila je životni stav koji u potpunosti živi: "Život je lep, a ljudi dobri. To sam usvojila od prijatelja i shvatila da to zapravo živim. Bez obzira na svakodnevne situacije koje nas ponekad demantuju, verujem u to“, zaključila je.

Nakon završetka "Andrije i Anđelke" sam završila u krevetu

Anđelka Stević Žugić je istakla kako joj je rad na seriji '"Andrija i Anđelka" bio jedno od najvažnijih iskustava u karijeri. Iako je ekipa bila mala, radili su intenzivno i razvili snažnu povezanost, zbog čega je snimanje opisala kao posebno životno iskustvo.

S Andrijom Miloševićem upoznala se na audiciji, ali su odmah uspostavili dobru saradnju.

Odmah smo "kliknuli", kaže, dodajući da je upravo ta hemija bila ključ uspeha serije. Opisuje ga kao nesebičnog partnera koji nosi energiju projekta, ali i kao osobu koja zna da povuče celu ekipu napred. Za njega kaže: "On je lokomotiva, a ja sam često bila ta koja smiruje situaciju", rekla je, te dodala:

"Toliko smo bili zajedno da je snimanje postalo prirodno stanje, a povratak u svakodnevni život bio je težak. Nakon završetka snimanja sam se razbolela i završila u krevetu", otkrila je.

Na setu je često bilo smeha, pa je razvila veštinu da ga kontroliše tokom snimanja, naročito jer su scene snimane u kontinuitetu. Najvažnija lekcija koju je ponela iz tog iskustva jeste da humor treba shvatati ozbiljno, te da u komediji nema kompromisa – ključ je u iskrenosti i autentičnosti.

"Divim se muškarcima jer znaju da ostanu zaigrani"

Ističe kako se divi muškarcima zbog njihove sposobnosti da zadrže razigranost i spontanost i u odraslom dobu. Smatra da žene često preuzimaju previše odgovornosti i da bi trebalo da budu opuštenije i više uživaju u svakodnevnim situacijama.

Navodi kako društvo od žena očekuje da budu organizatorke i oslonac porodice, što može da stvori dodatni pritisak. Ipak, veruje da bi više igre i manje ozbiljnosti donelo ravnotežu. Govoreći o odnosima, ističe da razlike između muškaraca i žena postoje, ali da upravo one čine odnose zanimljivim. U profesionalnom smislu, kaže da joj je najvažnije da radi s dobrim ljudima i kvalitetnim glumcima, bez obzira na pol.

Na kritike vezane za svoju ulogu u seriji "Andrija i Anđelka" odgovara kako nije moguće zadovoljiti sve gledaoce, te da takve reakcije ne smatra presudnim.

