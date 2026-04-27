Sinoć je u prepunom Nacionalnom teatru igre u Budumpešti počeo 26. Festival igre. Na programu su bile „Dobre vibracije“, diptih koji su za Balet Srpskog narodnog pozorišta pripremili koreografi Jakopo Godani i Maša Kolar. Dugo najavljivani ansambl koga su mađarski kritičari najavili kao „jedno od pravih osveženja na festivalskoj, ali i evropskoj sceni“, činili su mladi igrači koji su svojom energijom i posvećenošću već osvojili nagrade i srca publike u Novom Sadu, Sarajevu, Trstu, Bolonji, Basanu del Grapi...

Foto: Marija Erdelji

Tražila se karta više za ovo izvođenje, a publika je komentarisala da je veče trebalo ponoviti. Mnogi ugledni pedagozi, kritičari, koreografi, diplomate i umetnici, sa pažnjom su pratili izvođenje predstave. Ujedno, ovo je bilo prvo gostovanje u istoriji Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Budimpešti, za 76 sezona trajanja ovog ansambla.

Foto: YvoR

Direktorka Baleta, Aja Jung publici se obratila u posebno osmišljenom razgovoru koji je prethodio predstavi, ali i na kraju izvođenja, kada je publika postavljala pitanja. Ona je istakla važnost dobre sinergije sa umetnicima koji danas nose klasičan i savremeni repertoar Srpskog narodnog pozorišta i zahvaljujući kojima je moguće planirati i zavredeti međunarodne pozive i pohvale. „Veliki rad smo uložili, a još veći posao nas očekuje“, rekla je Aja Jung – „dok je najveći uspeh onaj koji živimo danas. Dolazak u mađarsku prestonicu, i nastup na važnom evropskom festivalu igre, je do samo pre dve godine delovao sasvim nemoguće!“

Foto: YvoR

Organizatori i selektori festivala zahvalili su se Baletu Srpskog narodnog pozorišta, ističući decenijsku saradnju između beogradskog i budimpeštanskog festivala. „Nakon godina u kojima smo delili sjajne ansamble iz Amerike, Australije, Izraela, Kanade, ali i bezbroj evropskih trupa, konačno se ukazala prilika da predstavimo ansambl koji Aja Jung danas vodi u Srbiji. Ovo je prvi put da imamo srpskog predstavnika na festivalu, a ujedno i na pozorinici Nacionalnog teatra igre“ – rekao je Peter Ertl, direktor ove prestižne institucije.

I zaista, igrači Srpskog narodnog pozorišta zablistali su na sceni modernog budimpeštanskog zdanja namenjenog umetničkoj igri. Dug aplauz na kraju oba komada, kao i čestitke do kasno u noć, ispratile su naše umetnike iz Mađarske. Saradnja se nastavlja gostovanjem Baletske akademije iz Budimpešte u Srpskom narodnom pozorištu, 3. maja. Ujedno, i angažmanom koji je jedan od diplomaca ove prestižne institucije dobio na nedavnoj audiciji u Novom Sadu. Upravo je taj mladi igrač netremice pratio nastup svojih budućih kolega, i dobio aplauz na koktelu priređenom u čast novosadskog Baleta.