Prvi Ekata festival, koji se održava od 3. do 7. juna 2026. godine u Krnjevu, najavljuje specijalnu muzičku gošću – Jasmin Levi, međunarodno priznatu kantautorku čija muzika spaja sefardsku tradiciju, flamenko i savremeni senzibilitet.

Poznata po snažnoj, emotivnoj interpretaciji i jedinstvenom glasu, Jasmin svojim nastupima stvara duboku i neposrednu vezu sa publikom, brišući granice između različitih muzičkih kultura i epoha.

Potvrđeno je da će Jasmin nastupiti poslednjeg dana festivala, u nedelju, 7. juna 2026. godine, u amfiteatru Ekata Estate, čime će zatvoriti prvo izdanje festivala.

Publiku očekuje intiman koncert u posebnom ambijentu, s obzirom na to da Ekata amfiteatar prima svega 400 posetilaca, što ovaj događaj čini ekskluzivnim muzičkim iskustvom. Kao kruna festivala koji objedinjuje muziku, pozorište, savremenu umetnost i gastronomiju, završno veče uz Yasmin Levy obećava nezaboravno iskustvo pod otvorenim nebom. Karte su u prodaji putem platforme tickets.rs.

Bonus video: Kako je Jasmin pozdravila publiku na srpskom jeziku