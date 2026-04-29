Akcija, spektakl i kultna borilačka mitologija vraćaju se na veliko platno uz dugoočekivani nastavak – "Mortal Kombat II", u produkciji Warner Bros. i studija New Line Cinema. Fanovi širom sveta konačno dobijaju nastavak koji obećava još brutalnije borbe, dublju priču i verno poštovanje originalnog univerzuma.

Foto: Courtesy of Warner Bros. Picture/© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.



Pod rediteljskom palicom Sajmona MekKvojda i prema scenariju Džeremija Slejtera, zasnovanom na kultnoj video-igrici autora Eda Buna i Džona Tobijasa, film donosi epski sukob za sudbinu Zemaljskog carstva. U centru priče su omiljeni borci, kojima se pridružuje i legendarni Džoni Kejdž, koga tumači Karl Urban, spreman da unese novu energiju u smrtonosni turnir.

Foto: Courtesy of Warner Bros. Picture/© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.



Ekskluzivna IMAX premijera zakazana je za 5. maj u bioskopu Cineplexx Galerija, gde će publika prva imati priliku da doživi film u vrhunskom vizuelnom formatu. Već 6. maja sledi pretpremijerno prikazivanje u bioskopima CineStar Srbija, uključujući spektakularne 4DX i ScreenX projekcije, dok će u bioskopu Concept Cinema Ada Mall biti organizovan i specijalni Mortal Kombat turnir za fanove franšize od 17 sati. Link za prijave će uskoro biti objavljeni na Blitz Srbija društvenim kanalima.



Film će biti dostupan u bioskopima širom Srbije od 7. maja, u distribuciji BLITZ filma, kada će publika konačno moći da uroni u novu fazu borbe protiv mračne sile Šao Kana.

Foto: Courtesy of Warner Bros. Picture/© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.



Sa impresivnom glumačkom postavom koju pored Urbana čine Hirojuki Sanada, Tadanobu Asano i Dejmon Heriman, Mortal Kombat II donosi savršenu kombinaciju adrenalinske akcije i bogate mitologije. Ovaj nastavak je događaj koji fanovi ne smeju da propuste.

