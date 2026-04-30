U Bitef teatru u toku su probe za predstavu "Istina", u kojoj igraju Gordan Kičić , Milica Trifunović, Nebojša Ilić i Tamara Dragičević, po tekstu Florijana Zelera i u režiji Damjana Kecojevića.

"Istina" prati dva bračna para, dugogodišnje prijatelje, čiji se odnosi zapliću u mrežu međusobnih prevara i poluistina. U prepoznatljivom Zelerovom stilu, predstava se razvija kroz niz precizno građenih komičnih situacija i britak dijalog koji razotkriva način na koji savremeni čovek razume ljubav, vernost i bliskost.

- Inteligentna, duhovita, ali na momente i bolna, ova komedija o neverstvu otvara pitanja koja ostaju i nakon gledanja: da li nam je istina zaista potrebna, da li je laž ponekad lakši izbor i šta bi ostalo od naših odnosa kada bismo prestali da lažemo – druge, ali i sebe. Jer nema ničeg stvarnijeg od istine - ističe reditelj Damjan Kecojević.