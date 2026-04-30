Poznati glumac i reditelj Filip Gajić postavljen je za novog vršioca dužnosti direktora Bitef teatra, odlukom donetom na sednici Skupštine grada Beograda. On će na čelu ove ugledne kulturne institucije zameniti dosadašnjeg direktora Miloša Latinovića.

Miloš Latinović Foto: Nebojša Mandić

Latinović je na čelu Bitef teatra bio 12 godina. Rođen je početkom šezdesetih godina u Kikindi, Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu, a profesionalno se razvijao u oba grada, pokazujući da je i te kako moguće biti predan umetnik i uspešan menadžer. Latinović sklon "peru" autor je nekoliko zbirki priča i romana, knjige eseja, dve monografije i desetak dramskih tekstova.

Filip Gajić Foto: Petar Aleksić

Filip Gajić je član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta. Nedavno je objavio roman "IX rukovet", zatim postavio komad "Dnevnik o Čarnojeviću" na sceni pozorišta KPGT gde je uradio više od 20 predstava, a 2023. godine u Teatrijumu je postavio i Bulgakovljevu "Belu gardu". Njegov igrani film "Sizif K." pojavio se na mnogim festivalima, a ono čime se posebno ponosi je Dorćolsko narodno pozorište – Kosmodrom.

Ivana Nedeljković Foto: Privatna Arhiva

Ova kadrovska promena nije jedina koja je obeležila poslednju sednicu gradskog parlamenta. Po istom, hitnom postupku, razrešena je dužnosti i Ivana Nedeljković, dosadašnja direktorka Puls teatra iz Lazarevca, a za vršioca dužnosti te ustanove imenovan je Mirko Kovačević.

