Dok se javnost te 2021. godine još oporavljala od vesti da  preminuo legendardni glumac Milan Lane Gutović, ubrzo se oglasila njegova ćerka Milica Gutović i iznela tvrdnje da je prevarena za nasledstvo. Sada je otkrila nove detalje.

Milica Gutović tada je objavila snimak u kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom. 

Pre gotovo dve godine ona se oglasila i na Fejsbuku i obratila se javnosti nakon što su svi bili šokirani ovim informacijama i pružili joj podršku:

Milica Gutović Foto: Printskrin/Facebook

"Dragi moji prijatelji, pratioci i poštovaoci moga oca Milana Gutovića, želim svima da vam se zahvalim na velikoj podršci i pomoći koju ste mi ukazali. Moj motiv da sa vama podelim moj problem je bio da dobijem psihološku podršku od dobronamernih stručnih ljudi, kako da zaštitim svoja zakonita nasledna prava. Mnogo ste mi pomogli, a iskreno se nadam da sam i ja pomogla drugim ljudima da se i oni u budućnosti ne nađu u ovako teškoj situaciji. Još jedanput vam se svima od srca zahvaljujem!"

Sada su joj na ovoj društvenoj mreži ponovo pisali brojni poštovaoci lika i dela njenog oca raspitujući se o novim detaljima ovog slučaja:

Milica Gutović Foto: MilicaGutovic/Facebook

Da li ste ispitali postupanje osoblja kad je bio na respiratoru - pitao je jedan pratilac, a ona mu odmah odgovorila:

- Još uvek nema novih informacija - odgovorila je ona.

Milan Lane Gutović, legendarni glumac i umetnik koga je voleo ceo region, ostavio je neizbrisiv trag na sceni – ali ono što je ostavio iza sebe van nje, njegovoj ćerki Milici donelo je neizvesnost, sumnje i borbu sa pitanjima na koje odgovore možda nikada neće dobiti.

Kontejner u kojem je živeo pokojni Lane Gutović Foto: Youtube/PrvaTV, Youtube Printscreen/TV Prva

U trenutku najveće tuge, Milica se suočava sa dodatnim teretom - saznanjima o navodnom usmenom testamentu koji menja sve, nestankom očeve lične imovine, i finansijskim transakcijama koje bude zebnju i sumnju.

Milan Lane Gutović i Milica Gutović
