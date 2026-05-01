Slušaj vest

Svi članovi međunarodnog žirija Venecijanskog bijenala podneli su danas ostavke posle najnovije eskalacije višemesečnog političkog sukoba oko povratka Rusije na ovu prestižnu međunarodnu kulturnu manifestaciju.

Otkaz svih članova žirija zbog sukoba sa Fondacijom Bijenala i italijanskom vladom oko pitanja povratka Rusije na ovu umetničku smortu smatra se jednim od najdrastičnijih poteza do sada, navodi portal Politiko. U srcu sukoba nalazi se kontroverzna odluka da se ponovo otvori ruski paviljon koji je zatvoren od kada je Rusija 2022. godine pokrenula Specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.

Bijenale Foto: Elisa La Borla / Zuma Press / Profimedia

U obrazloženju ostavke žiri je naveo da je njihov potez motivisan odbijanjem saradnje sa "zemljama čiji su lideri trenutno optuženi za zločine protiv čovečnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom", drugim rečima, Rusijom i Izraelom. Nakon što je najavio da će bojkotovati otvaranje Bijenala, italijanski ministar kulture Alesandro Điuli poslao je ove nedelje inspektore ministarstva da ispitaju da li je učešće Rusije "usklađeno sa postojećim režimom sankcija".

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas objavila je početkom ovog meseca da će Evropska komisija obustaviti finansiranje Bijenala zbog odluke da primi ruske umetnike na smotru 2026. godine. Nakon ostavke žirija, Fondacija Bijenala je saopštila da će promeniti proceduru dodele nagrada i da će posetioci moći da odluče ko će osvojiti prestižnu nagradu Zlatni lav.

